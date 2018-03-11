CANLI | Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftası Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçıyla devam ediyor... 2 haftadır kazanamayan sarı lacivertliler zirve yolunda hayati öneme sahip olan Malatya deplasmanında puan kaybı istemiyor. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında çok önemli bir deplasmana çıktı. Lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak 3 puan almak zorunda. 44 puanla 4.sırada bulunan Aykut Kocaman’ın takımı Malatya deplasmanında 3 puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig’de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi ise, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalıyor. BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla da takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe’de son dakika

Sarı-Lacivertliler'de de cezalı yok. İsmail Köybaşı'nın sakatlığı sürüyor. 3 aydır sahalardan uzak kalan Janssen de bir diğer eksik. Bu oyuncuların dışında, dizindeki sakatlık nedeniyle 3 hafta dinlendikten sonra sahalara dönen Skrtel'in ağrıları bulunuyor. Ancak Slovak oyuncu kadroda yer aldı.

Guiliano seri peşinde!

Fenerbahçe, bu sezon Giuliano'nun gol attığı 8 maçta da yenilmemiş, 7 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sambacı'nın bu uğuru geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında bozuldu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatya filelerini sarsıp yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.

2009'dan sonra ilki yaşayabilir

Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a üst üste kaybetmişti. Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

7 yıl sonra Malatya'da

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.