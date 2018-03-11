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CANLI YAYIN: Yeni Malatya Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports CANLI YAYIN

17:2411 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Yeni Malatya Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports CANLI YAYIN

Süper Lig’te 25. hafta tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe 34. dakikada Neustadter’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Son iki haftada 6 puan kaybeden sarı lacivertliler ve Aykut Kocaman için Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı kritik öneme sahip. Malatya’da takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların statı doldurması beklenirken, Malatyaspor Fenerbahçe maçını ekran başında canlı yayın izlemek isteyen futbol tutkunları da arama motorları üzerinden Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için aramalara başladı. . İşte FB Malatya canlı izle yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

MALATYA FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

VALBUENA İLE MEHMET EKİCİ YEDEK

Aykut Kocaman, Fransız yıldız Mathieu Valbuena’yı ve orta sahadaki problemi çözmesi beklenen Mehmet Ekici’yi yine yedek bıraktı. Kalede ise iki haftalık aranın ardından yine Volkan Demirel var.

YENİ MALATYA FENERBAHÇE  SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Yeni Malatya Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE'DE GİULİANO SERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe, bu sezon Giuliano’nun gol attığı 8 maçta da yenilmemiş, 7 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sambacı’nın bu uğuru geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında bozuldu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatya filelerini sarsıp yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.

FENERBAHÇE’DE SOLDADO KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE 7 YIL SONRA İLK KEZ MALATYA'DA

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya’da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011’de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

AYKUT KOCAMAN’DAN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Kocaman, geçen hafta eleştiride bulunduğu Volkan Demirel'i 11'de oynatmasıyla ilgili, “Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması” dedi.

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