CANLI YAYIN: Yeni Malatya Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports CANLI YAYIN
Süper Lig’te 25. hafta tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe 34. dakikada Neustadter’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Son iki haftada 6 puan kaybeden sarı lacivertliler ve Aykut Kocaman için Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı kritik öneme sahip. Malatya’da takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların statı doldurması beklenirken, Malatyaspor Fenerbahçe maçını ekran başında canlı yayın izlemek isteyen futbol tutkunları da arama motorları üzerinden Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için aramalara başladı. . İşte FB Malatya canlı izle yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE
MALATYA FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11
Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao
Mücadelenin başlamasına dakikalar kaldı. #FBSK pic.twitter.com/shOdCw7KQV
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Mart 2018
VALBUENA İLE MEHMET EKİCİ YEDEK
Aykut Kocaman, Fransız yıldız Mathieu Valbuena’yı ve orta sahadaki problemi çözmesi beklenen Mehmet Ekici’yi yine yedek bıraktı. Kalede ise iki haftalık aranın ardından yine Volkan Demirel var.
Fenerbahçe karşısındaki kadromuz. Haydi Kaplanlar!#KükreKaplanım #KaplanınMaçıVar pic.twitter.com/I26rm5i8nc
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 11 Mart 2018
YENİ MALATYA FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Yeni Malatya Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
FENERBAHÇE'DE GİULİANO SERİ PEŞİNDE
Fenerbahçe, bu sezon Giuliano’nun gol attığı 8 maçta da yenilmemiş, 7 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sambacı’nın bu uğuru geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında bozuldu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatya filelerini sarsıp yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.
Mücadele başladı. Haydi #Fenerbahçe! #FBSK pic.twitter.com/PONC9P1Pcy
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Mart 2018
FENERBAHÇE’DE SOLDADO KART SINIRINDA
Fenerbahçe’de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
GOOOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOLLLL!!! ROMAANN NEUSTADTEEERR!!! pic.twitter.com/odjDeW7EBF
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Mart 2018
FENERBAHÇE 7 YIL SONRA İLK KEZ MALATYA'DA
Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya’da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011’de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
AYKUT KOCAMAN’DAN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI
Kocaman, geçen hafta eleştiride bulunduğu Volkan Demirel'i 11'de oynatmasıyla ilgili, “Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması” dedi.