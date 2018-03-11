CANLI YAYIN: Yeni Malatya Fenerbahçe maçı canlı izle! Bein Sports CANLI YAYIN

Süper Lig’te 25. hafta tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe 34. dakikada Neustadter’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Son iki haftada 6 puan kaybeden sarı lacivertliler ve Aykut Kocaman için Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı kritik öneme sahip. Malatya’da takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların statı doldurması beklenirken, Malatyaspor Fenerbahçe maçını ekran başında canlı yayın izlemek isteyen futbol tutkunları da arama motorları üzerinden Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için aramalara başladı. . İşte FB Malatya canlı izle yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

MALATYA FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

VALBUENA İLE MEHMET EKİCİ YEDEK

Aykut Kocaman, Fransız yıldız Mathieu Valbuena’yı ve orta sahadaki problemi çözmesi beklenen Mehmet Ekici’yi yine yedek bıraktı. Kalede ise iki haftalık aranın ardından yine Volkan Demirel var.

YENİ MALATYA FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Yeni Malatya Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE'DE GİULİANO SERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe, bu sezon Giuliano’nun gol attığı 8 maçta da yenilmemiş, 7 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sambacı’nın bu uğuru geçtiğimiz hafta Akhisar karşısında bozuldu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatya filelerini sarsıp yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.

FENERBAHÇE’DE SOLDADO KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

GOOOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOLLLL!!! ROMAANN NEUSTADTEEERR!!! pic.twitter.com/odjDeW7EBF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Mart 2018

FENERBAHÇE 7 YIL SONRA İLK KEZ MALATYA'DA

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya’da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011’de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

AYKUT KOCAMAN’DAN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Kocaman, geçen hafta eleştiride bulunduğu Volkan Demirel'i 11'de oynatmasıyla ilgili, “Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması” dedi.