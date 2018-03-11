CANLI YAYIN: İnter Napoli maçı canlı izle! İnter Napoli ne zaman, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Astori'nin ölümünden sonra maçların ertelendiği Seria A'da lig devam ediyor. İtalyanın iki güçlü ekibi karşı karşıya geleceği İnter Napoli maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde canlı izle linki bulunuyor. İşte dev maçın detayları...

Geçtiğimiz hafta otel odasında cansız bedeni bulunan Fiorentinalı futbolcu Astori’nin vefatı sonrası maçların ertelendiği İtalya Seria A’da maçlar bu hafta devam ediyor. İtalya’nın iki köklü ekibinin karşı karşıya geleceği İnter Napoli maçı için günün erken saatlerinden itibaren futbol severler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak araştırıyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Juventus’un 2 puan gerisindeki Napoli’nin tek hedefi 3 puan almak. Bu sene büyük umutlarla başlayıp kötü günler geçiren İnter ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilmek için zorlu maçtan puanla ayrılmak istiyor. Peki İnter Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev maçı canlı izlemek isteyenler için, İnter Napoli maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…

İNTER NAPOLİ CANLI İZLE

İNTER NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Mart Pazar günü oynanacak İnter Napoli maçı 22:45’te başlayacak. Türkiye’den de canlı yayınlanacak İnter Napoli maçı Tivibu spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.