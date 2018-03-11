CANLI İZLE: Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! GS maçını yayınlayan yabancı kanallar…
Galatasaray 2. dakikada Konyaspor’dan Moke’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 21. dakikada penaltı kaçırdı. Serkan Kırıntılı kalesinde başarılı bir kurtarışa imza attı.Liderlik koltuğunu aldıktan sonra yoluna tam gaz devam eden Galatasaray sahasında Konyaspor’u misafir ediyor. Başakşehir’in Alanyaspor’dan fark yiyerek yenildiği hafta kazanarak liderliğini perçinlemek isteyen Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırları kafaları karıştırıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Galatasaray Konya maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte ligin zirvesi ile en alt sırasını karşılaştıracak Galatasaray Konyaspor canlı izleme linki ve maçın detayları…
GALATASARAY KONYASPOR CANLI İZLE
GALATASARAY KONYASPOR İLK 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o
A. Konyaspor karşısında ilk 11'imiz! #GSvKNY pic.twitter.com/0dB8VLhEwg
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 11 Mart 2018
GALATASARAY KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Türk Telekom Stadı’nda 11 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. GS Konya maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul’da yapılan 16 lig maçından 14’ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2’si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.
GOOOOOOOOLLL pic.twitter.com/Axm22vMLU6
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 11 Mart 2018
GALATASARAY KONYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan GS KONYA maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
GALATASARAY’DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ MARİANO ŞOKUGalatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da ceza sınırında bulunan Mariano, 39. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.