CANLI İZLE: Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! GS maçını yayınlayan yabancı kanallar…

1-0 devam eden Galatasaray Konyaspor maçı canlı izleme linki futbol severler tarafından aranıyor. Şampiyonlar yarışını yakından ilgilendiren GS Konya maçı nefesleri kesecek. İşte Galatasaray Konya maçını canlı yayını...

Galatasaray 2. dakikada Konyaspor’dan Moke’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 21. dakikada penaltı kaçırdı. Serkan Kırıntılı kalesinde başarılı bir kurtarışa imza attı.Liderlik koltuğunu aldıktan sonra yoluna tam gaz devam eden Galatasaray sahasında Konyaspor’u misafir ediyor. Başakşehir’in Alanyaspor’dan fark yiyerek yenildiği hafta kazanarak liderliğini perçinlemek isteyen Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırları kafaları karıştırıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Galatasaray Konya maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte ligin zirvesi ile en alt sırasını karşılaştıracak Galatasaray Konyaspor canlı izleme linki ve maçın detayları…

GALATASARAY KONYASPOR CANLI İZLE

GS KONYA CANLI ANLATIM

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o

GALATASARAY KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Türk Telekom Stadı’nda 11 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. GS Konya maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul’da yapılan 16 lig maçından 14’ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2’si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

GALATASARAY KONYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan GS KONYA maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GALATASARAY’DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ MARİANO ŞOKUGalatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da ceza sınırında bulunan Mariano, 39. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.