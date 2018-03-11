Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI İZLE: Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! GS maçını yayınlayan yabancı kanallar…

1-0 devam eden Galatasaray Konyaspor maçı canlı izleme linki futbol severler tarafından aranıyor. Şampiyonlar yarışını yakından ilgilendiren GS Konya maçı nefesleri kesecek. İşte Galatasaray Konya maçını canlı yayını...
18:1811 Mart 2018
0
CANLI İZLE: Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! GS maçını yayınlayan yabancı kanallar…

Galatasaray 2. dakikada Konyaspor’dan Moke’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 21. dakikada penaltı kaçırdı. Serkan Kırıntılı kalesinde başarılı bir kurtarışa imza attı.Liderlik koltuğunu aldıktan sonra yoluna tam gaz devam eden Galatasaray sahasında Konyaspor’u misafir ediyor. Başakşehir’in Alanyaspor’dan fark yiyerek yenildiği hafta kazanarak liderliğini perçinlemek isteyen Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırları kafaları karıştırıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Galatasaray Konya maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte ligin zirvesi ile en alt sırasını karşılaştıracak Galatasaray Konyaspor canlı izleme linki ve maçın detayları…

GALATASARAY KONYASPOR CANLI İZLE

GS KONYA CANLI ANLATIM

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ferhat, Skubic, Volkan Şen, Moke, Fofana, Mehdi, Milosevic, Eto'o

GALATASARAY KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Türk Telekom Stadı’nda 11 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. GS Konya maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul’da yapılan 16 lig maçından 14’ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2’si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

GALATASARAY KONYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan GS KONYA maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GALATASARAY’DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ MARİANO ŞOKUGalatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da ceza sınırında bulunan Mariano, 39. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mariano Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Etiketler
beIN Sports canlı canlı izle canlı yayın fatih terim galatasaray galatasaray konya galatasaray konyaspor gomis gs izle Konya konyaspor maçı maçının ne zaman sergen yalçın Şifresiz
Son güncelleme: 20:00 | 11.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER