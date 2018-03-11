CANLI YAYIN: Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izle! Dev maç hangi kanalda?

Karşıyaka Fenerbahçe basket maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar dev maç hangi kanalda canlı yayınlanacak araştırıyor. Türkiye Basketbol Ligi Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe Karşıyaka basket maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten canlı yayına ulaşabilir. İşte tüm detay...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe Doğuş ligin güçlü ekiplerinden Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor. Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında 4 Mart Pazar günü Galatasaray Odeabank'ı konuk etti ve mücadeleyi 80-60 kazanmıştı. Fenerbahçe 19 haftada elde ettiği 16 galibiyetle ligde lider konumda bulunuyor. Pınar Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta altı galibiyet elde etti. Son lig maçında Darüşşafaka'yı konuk etti ve mücadeleyi 71-93 kaybetti. Seyir zevki yüksek bir karşılaşama olması beklenen Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı Bein Sports 3 kanalında canlı takip edebilir. İşte bein Sports kanalında canlı izlenebilecek Karşıyaka FB basket maçı canlı yayın linki ve Karşıyaka Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE DOĞUŞ BASKET MAÇI CANLI İZLE

KARŞIYAKA FENERBAHÇE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Mart Pazar günü 19:30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Doğuş maçı beIN Sports3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Serhat Büker hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, son resmi maçına EuroLeague kulvarında çıktı. 9 Mart Cuma günü TSİ 21:00'de Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini son çeyrekteki etkili oyunuyla 78-85 yenerek, 25 hafta sonunda 18. galibiyetini aldı ve Play-off'ta yer almayı garantiledi. Fenerbahçe Doğuş'ta Kostas Sloukas 15 sayı ve 5 asist ile 21 verimlilik puanına ulaştı. Luigi Datome 16 sayı; Nikola Kalinic ise 12 sayı ve 6 asist üretti. Jan Vesely de 13 sayı ve 4 ribaund ile önemli bir performansa imza attı.

PINAR KARŞIYAKA’DA SON DURUM

Aleksandar Trifunovic tarafından çalıştırılan İzmir ekibinin kadrosunda, Fenerbahçe altyapısından yetişen Berk Uğurlu'nun yanı sıra Marko Banic, Metin Türen, Scott Wood, Dominic Waters, Egemen Güven, Erdi Gülaslan, Jarrod Jones, DJ Kennedy, Alp Karahan, Bryon Allen ve Mert Celep gibi isimler bulunuyor.

Pınar Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta altı galibiyet elde etti. Rakibimiz, son lig maçında Darüşşafaka'yı konuk etti ve mücadeleyi 71-93 kaybetti. Karşılaşmada Kennedy 13, Erdi 12, Berk ve Metin ise 11'er sayı buldu. İzmir ekibi, ligde oynadığı son beş maçta bir galibiyet aldı.

Pınar Karşıyaka, bu sezon ülkemizi Fiba Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Bu kupada Son 16 takım arasına kalmayı başaran kırmızı-yeşilliler, turun ilk maçında PAOK'a deplasmanda 74-68 kaybetti. Karşıyaka, turu geçebilmek için ikinci maçta yedi sayılık bir farka ihtiyaç duyacak. PAOK maçında Pınar Karşıyaka'nın en skorer oyuncuları 16 sayıyla oynayan Kennedy ve 13 sayı üreten Jones oldu