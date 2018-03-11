Bir futbol geleneği olarak; maaş vermemek!

Galatasaray’da yeni yönetimin yaptığı bir açıklama, ‘Türkiye’de çalışan olmanın’ sıkıntılarını hatırlamaya vesile oldu. Galatasaray’ın yeni yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak’ın “Futbolcular 7 aydır para alamıyormuş” şeklindeki sözleri, futbolcular üzerinden özel sektörde çalışanların sıkıntılarını bir kez daha gösterdi.

Bu problem hemen her takımda ve her sektörde yaşanıyor tabii ki. Özel sektörde çalışmaya başladığınızda hiç beklemediğiniz bir şokla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. “Birkaç ay deneme süresi olacak. Bu sürede siz bizi biz de sizi değerlendirelim. Sonra sözleşme imzalarız” sözünün aslında “Sizi bir süre köle olarak kullanacağız” cümlesini gizlemek için kullanılma ihtimali de öyle… Sonra aylar geçer kimse “Hadi sözleşme işini konuşalım” demez. Siz bu durumdan rahatsız olup yetkiliye konuyu açtığınızda ise “Sözleşmeye gerek yok ama artık sana maaş vereceğiz” şeklinde bir cevapla karşılaşırsınız.

“BİZDE KİMSENİN PARASI KALMAZ” KLİŞESİ

Bu duruma sevinirsiniz. Sonunda kendinize yaptığınız yatırımların karşılığını alacaksınızdır. Ama nerede… Aylar geçer, vaat edilen maaş bir türlü elinize geçmez. Yine yetkiliye gidip hakkınızı talep ettiğinizde “Merak etme… Bizde kimsenin parası kalmaz. Şu aralar biraz sıkışığız sadece” cümlesini duyarsınız. Yine aylar geçer, para alamadığınız için işi bırakmak zorunda kalırsınız. İşi bıraktığınızda da sorun bitmez. Bu sefer de içeride kalan paranızı almak için mücadele etmek zorunda kalırsınız. Siz gidersiniz başkaları gelir ve bu kısır döngü böyle devam eder. Hemen her yetkilinin kullandığı “Bizde kimsenin parası kalmaz” sözünün de aslında doğru olmadığını öğrenirsiniz. Ne yazık ki paranız kalır.

Gazetecisi, inşaat işçisi, mühendisi, fabrika çalışanı… Hemen her sektörde çalışanlar bu haksızlığa maruz kalabiliyor.

FUTBOLDA DA DURUM AYNI

Galatasaray özelinden girdiğimiz konu, aslında Türkiye’de hemen her takımda yaşanan bir durum… Futbolculara para vermemek, tıpkı çalışana maaş ödememek gibi, normalleşmeye başladı ülkemizde… Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gerekli yaptırımları uygulamaması nedeniyle araya FIFA giriyor. Futbolcuların paralarının ödenmesi konusunda kulüplere baskı yapıyor. Sonuç: Puan silme cezaları uygulanıyor.

TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, geçtiğimiz ay futboldaki acı durumu gösteren bir açıklamaya imza atmıştı. “Türkiye Ligi'nde alacakları sebebiyle FIFA'ya başvurmuş kaç oyuncu var?” sorusuna, sorumlulardan biri olmasına rağmen “Süper Lig'den 199 dosya var maalesef. Bunların tutarı 17.5 milyon Euro'luk dava anlamına geliyor. 2. Lig'den ise 20 milyon Euro'luk dava bulunuyor” diyebiliyor. Yani Türkiye’ye top koşturmuş 199 futbolcu, hak ettikleri maaşları alamıyor. Yani yöneticilerin söylediği “Bizde kimsenin parası kalmaz” klişesi bir kez daha yalanlanıyor.

PARA ALMADAN ÇALIŞMAK NORMALLEŞİYOR

Daha vahimi; paralarını isteyen futbolcuların ne takımı satmışlıkları ne açgözlülükleri kalıyor. Hatta alacakları için FIFA’ya başvurduklarında ihanetle bile suçlanabiliyorlar. Oysa sadece hakları olan parayı talep ediyorlar. İşverenlerden haklarını isteyen çalışanlar da hemen hemen benzer bir tepkiyle karşı karşıya kalıyorlar ne yazık ki… Üstelik bu tepkiyi bazen iş yerindeki çalışma arkadaşları bile yapabiliyor. Yani para almadan çalışmak bir nevi normalleştirilmeye çalışılıyor. Hak ettiğini istemek, emeğinin karşılığını talep etmek yapılabilecek en büyük yanlışmış gibi gösteriliyor. Mesela Gomis’in oynamadığı bir maçta, bu problemde çalışandan yana taraf olması beklenen basın “Gomis’in kasığına para sıkıştı” şeklinde hedef gösterici bir başlık atabiliyor. Olabilecek en kötü ifade şekiliyle…

İSPANYA’DA FUTBOL GREVE GİTMİŞTİ

İşçi haklarından kesinlikle taviz verilmeyen ülkelere baktığımızda milyon dolarlar kazananlardan asgari ücret alana kadar hemen her çalışanın örgütlendiğini görüyoruz. Türkiye’de bu örgütlenme olmadığını sürece, çalışanların haklarının korunması zor hatta imkansız görünüyor.

Mesela dünyanın en büyük yıldızlarının top koşturduğu İspanya La Liga’da, kulüplerdeki maaşları ödenemeyen futbolcular için 2011 yılında grev kararı alınmıştı. Bu greve sadece parasını alamayan futbolcular değil, dünyanın en çok kazanan yıldızları da katılmıştı. Futbolcular Sendikası’nın aldığı grev kararı, aralarında o dönem Real Madrid kaptanı Iker Casillas ve Barcelona kaptanı Carles Puyol gibi İspanyol futbolunun önde gelen isimlerince de desteklemişti.

Daha sonra yapılan görüşmelerde iki taraf da anlaşmaya varmış ve ligler yeniden başlamıştı. Futbolcuların alacakları ödenmiş, bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmaması için de önlemler alınmıştı.

Tüm çalışanlar bu haksızlığa karşı birlikte mücadele verse Türkiye’de de bu sıkıntının aşılması mümkün olabilir.