Beşiktaş Bayern Münih maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini satışa çıkardı.

Beşiktaş’ın 14 Mart Çarşamba saat 20.00’de Vodafone Park’ta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Siyah Beyazlılar’dan yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 : 600TL

Kategori 2 : 525TL

Kategori 3 : 450TL

Kategori 4 : 425TL

Kategori 5 : 400TL

Kategori 6 : 375TL

Kategori 7 : 180TL

Kategori 8 : 170TL

VIP : 1.350TL

1903 A-E BLOK : 1.350TL

1903 B – D BLOK : 1400TL

1903 C BLOK : 1500 TL

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