Beşiktaş Bayern Münih maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini satışa çıkardı.
Beşiktaş’ın 14 Mart Çarşamba saat 20.00’de Vodafone Park’ta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Siyah Beyazlılar’dan yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 : 600TL
Kategori 2 : 525TL
Kategori 3 : 450TL
Kategori 4 : 425TL
Kategori 5 : 400TL
Kategori 6 : 375TL
Kategori 7 : 180TL
Kategori 8 : 170TL
VIP : 1.350TL
1903 A-E BLOK : 1.350TL
1903 B – D BLOK : 1400TL
1903 C BLOK : 1500 TL
Son güncelleme: 12:32 | 11.03.2018