Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kocaman, geçen hafta eleştiride bulunduğu Volkan Demirel’i 11’de oynatmasıyla ilgili, “Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

“Ligin geri kalanı için en fazla ihtiyaç duyduğumuz maça iyi başlamak. Yarışın içerisinde olmak istiyorsak bugünkü maçı mutlaka kazanmak zorundayız, bizim için başka bir seçenek yok.

Erol Bulut’u tebrik etmek lazım. Son derece düzenli, organize bir takım Malatyaspor. Az atıyorlar, az yiyorlar. Kendi düzenlerini bozmadan oynuyorlar. Malatyaspor kompakt bir takım. Bu takımı açmak için 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerimiz kritik olacak gibi görünüyor.

Volkan Demirel için şu anda açıklanacak bir şey yok. Temel amacımız her zaman en doğru, en kaliteli kadronun sahada olması.”

CANLI | Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 0-0 Spor Toto Süper Lig'in 25.haftası Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçıyla devam ediyor... 2 haftadır kazanamayan sarı lacivertliler zirve yolunda hayati öneme sahip olan Malatya deplasmanında puan kaybı istemiyor. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku