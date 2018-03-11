Aykut Kocaman’dan Şenol Güneş’e ‘taç’ cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirirken Şenol Güneş'e de "taç" tartışması hakkında cevap verdi. Kocaman, "Geçen haftaki sözlerim yanlış anlaşılmadı, yanlışa doğru büküldü. Orada baskı ortamını anlattım. Birisi hızlıca topu alıp kullanırsa hakemin durdurması lazım. Bunu şaka için söyledim 'Taç hırsızlığı' dedim. 'Taç' dedim bu kenardan kullanılan. Belki anlamayanlar varsa tekrarlayayım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, geçen hafta Şenol Güneş’in “taç” açıklamasına da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, “Geçen haftaki sözlerim yanlış anlaşılmadı, yanlışa doğru büküldü. Orada baskı ortamını anlattım. Birisi hızlıca topu alıp kullanırsa hakemin durdurması lazım. Bunu şaka için söyledim ‘Taç hırsızlığı’ dedim. ‘Taç’ dedim bu kenardan kullanılan. Belki anlamayanlar varsa tekrarlayayım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaman’ın sözlerinin hatırlatılmasının üzerine, “Ne tacı? Bir şampiyonluk tacımız var, onu da emekle aldık” demişti.

Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe: 0-2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kritik mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, 34'te Roman Neustadter ve 90+2'de Giuliano'nun golleriyle 2-0 kazanırken Kanarya gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi puanını 47'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Malatyaspor ise 34 puanla 9. sırada kaldı. İlgili Haberi Oku