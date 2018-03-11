Arsenal’de forma giyen Mesut Özil Manchester United efsanesi Eric Cantona’yı geçti

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Manchester United'ın efsane ismi Eric Cantona'nın 50 asiste en çabuk ulaşan oyuncu rekorunu kırdı. Mesut Özil, rekoru Mustafi'ye yaptığı asistle kırdı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de Arsenal, sahasında konuk ettiği Watford’ı 3-0 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi. Arsenal’in golleri Shkodran Mustafi, Pierre Aubameyang ve Henrikh Mkhitaryan’dan gelirken, ilk golün asisti yapan Mesut Özil, tarihe geçti. Mesut Özil, Manchester United’ın efsane ismi Eric Cantona’ya ait 50 asiste en çabuk ulaşan oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

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Arsenal forması ile çıktığı 141 lig maçında 50 asiste imza atan Mesut Özil, Eric Cantona’dan iki maç önce bu sayıya ulaşmayı başardı. Arsenal’in bir dönemine damga vuran isimlerden olan Dennis Bergkamp, Türk asıllı Alman yıldızın zirveye çıkmasının ardından sıralamada 146 maç ile üçüncü sıraya geriledi. Mesut Özil, kullanılan serbest vuruşta yaptığı orta ile Mustafi’yi golle buluşturdu ve adını Premier Lig tarihine yazdırmış oldu.