Arda Turan ile Aslıhan Doğan evleniyor

Başakşehirsporlu Milli futbolcu Arda Turan bugün Beykoz Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan ve geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden sürpriz bir karar geldi…Posta Gazetesi’nin haberine göre ünlü çift bu akşam İstanbul Beykoz’da bulunan aile evinde yapılacak sade bir törenle dünya evine girecek.

İddiaya göre daha önce nikah tarihini soran muhabirlere ”Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz” diyen Arda’nın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Aslıhan Doğan’a yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile magazin gündemine oturan 31 yaşındaki Arda Turan sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barıştı.