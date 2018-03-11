Adana Demirsporlu Sezer Özmen’in ayağı kırıldı!

Adana Demirsporlu oyuncu Sezer Özmen'in Giresunspor deplasmanında golü önlemek isterken ayağı kırıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.

Maçın 20. dakikasında durum 0-0 devam ederken Adana Demirsporlu genç futbolcu Sezer Özmen ceza sahası içinde golü önlemeye çalışırken rakibi Almeida’nın ayağına basmasıyla acılar içinde yerde kaldı. Kaval kemiği kırılan Sezer’in takım arkadaşları pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı ve şok yaşadı.

Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özmen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Genç oyuncunun ameliyata gireceği açıklanırken sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı.

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