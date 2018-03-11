13. dakikada yağmur yağdı… Fiorentina maçında Davide Astori tesadüfü
Fiorentina - Benevento maçı öncesi düzenlenen törende kaptanları Davide Astori'yi kaybeden Fiorentinalı oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Statta duygusal anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında yağmurun başlaması dikkat çekti. Ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden Davide Astori’nin forma numarası da 13’tü.
13. dakikada başlayan yağmurla birlikte seyirciler yağmurluklarını giydi. Öte yandan maç başlamadan önce düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.
Birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Herkes acısını birlikte yaşadı.