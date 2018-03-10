West Ham United kaybetti taraftarlar çıldırdı!

Premier League'in 30. haftasında West Ham United evinde Burnley'ye 3-0 yenildi ve küme düşme potasına iyice yaklaştı. Son beş maçta dördüncü kez yenilen West Ham United'da taraftarlar sahaya girerken görevlilerden önce futbolcular taraftarlara müdahale etti.

İngiltere Premier League’de 30. hafta karşılaşmasında West Ham United, sahasında Burnley’ye 3-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmada atılan goller veya oynanan oyundan ziyade sahaya giren West Ham taraftarları müsabakaya damga vurdu. Ashley Barnes (66) ve Chris Wood’un (70 ve 81) golleriyle mağlup olan West Ham’da sahaya giren bir taraftara takım kaptanı Mark Noble’un ve James Collins’in müdahale etmesi ise gündeme damga vurdu.

Korner bayrağını kaptığı gibi…

Ortaya ilginç görüntüler çıkarken bir başka taraftar ise korner bayrağını kaptı ve orta sahaya koştu. O taraftara da oyuncular ve görevliler müdahale etti. Geride kalan beş lig maçında son üçü üst üste olmak üzere dört mağlubiyet alan ve küme düşme potasına iyice yaklaşan West Ham’da taraftar tepkinin aslan payını kulübün sahipleri David Gold ve David Sullivan alırken ikili maç bitmeden protokol tribününü terk etmek durumunda kaldı.

Noble olayla ilgili olarak, “Atmosfer korkunçtu. Tepkinin büyük kısmının oyunculara yönelik olmadığını biliyoruz ancak yine de böyle bir atmosferde oynayabilmeliyiz. Umuyorum ki taraftarlar içindeki öfkeyi üzerinden attı. Onlar doğru, dürüst ve tutkulu bir grup. Umuyorum ki duygularını boşaltmışlardır zira asıl önemli olan Premier League’de kalabilmek” diye konuştu. West Ham, düşme hattının üç puan üzerinde 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

MAÇ SONUCU: Manchester United 2-1 Liverpool İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku