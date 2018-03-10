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Wayne Rooney penaltıyı Cenk Tosun’a attırmadı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın kaptanı Wayne Rooney, Brighton karşılaşmasında kazanılan penaltıyı Cenk Tosun'a attırmadı. Tecrübeli futbolcu kullandığı penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
20:2210 Mart 2018
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Wayne Rooney penaltıyı Cenk Tosun’a attırmadı!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 30. haftasında Everton sahasında Brighton’ı konuk ederken son dakikalarda Cenk Tosun ve Wayne Rooney arasında ilginç bir an yaşandı.

Ev sahibi ekip 88. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in Brighton ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Maçın 76. dakikasında harika bir gole imza atan milli yıldız Cenk Tosun penaltı atışını kullanmak için topu aldı.

Ancak takım kaptanı Rooney atışı kullanmak için topu Cenk Tosun’un elinden aldı. İngiliz futbolcunun vuruşunda  kaleci Mathew Ryan gole izin vermedi.

10 Mart 2018 MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmemiş oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Brighton Cenk Tosun everton Wayne Rooney
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