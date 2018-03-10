Ümit Özat’tan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemlerde kendisine gelen tepkiler üzerine konuşan Özat, ''Ben hiçbir zaman bir kulübün taraftarına kötü söz sarf etmedim. Onları tetikçileri ekranlarda fazlasıyla var'' dedi.

Süper Lig’in 25.haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Başkent temsilcisinin teknik direktörü Ümit Özat önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce oynanan Beşiktaş maçlarında karşılaştığı tepkilerin sorulması üzerine Özat, ”Kötü söz sahibine aittir. Kişilerle yaşadığım sorun camia ile sorunlu olduğum anlamına gelmez” dedi. İşte Özat’ın çarpıcı açıklamaları.

‘BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR’

“Geçen hafta hiç ummadığımız bir yenilgi aldık. Hoca değişiklikleri genelde iyi sonuç verir. Geçen haftada bu oldu. En yakın rakibimiz ile 5 puan fark var ve bunu korumak yada açmak isteyeceğiz. Beşiktaş’ın eksiklerini telafi edecek kadrosu var. Sezon başında kadrolar bunlardan dolayı kuruluyor. Quaresma yoksa Lens var. Öteki olmasa diğeri yok. Eksikleri çok ilgilendirmiyor. Bizim ne yapacağımız önemli. Son iki aya baktığımız zaman geçen hafta en kötü oyunu oynadık”

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‘KAVGA ETTİĞİMİZ KİŞİLER BAŞKA TAKIMLARLA O SAHALARA GELECEK’

“Kavga ettiğiniz kişiler başka takımlarla o sahalara gelecektir. Geçen sezon son 10 yılın en iyi derecesini elde ettik 8.sırada yer aldık ama hiç başarılı bulunmadık. Üç hafta kötü geçti sonra değişikliğe gittik. Sonra bir daha çağırdılar tekrar gittik, ne prim ne para konuştuk. Geldiğimiz zaman 8 puanı olan son sıradaki takımı 10 maç yenilmezlik serisi yakalayıp buraya getirdik. Hala o cendereden çıkamadıysak takımı nereden aldığımız belli”

‘ALIŞIĞIM, BENİ ÇOK DA ÜZMÜYOR’

“Beni tabii ki eleştirebilirler ama herhangi bir kulüp taraftarıyla bir sıkıntım yok ki. Kötü söz sahibine aittir. Ben hiçbir zaman bir kulübün taraftarına kötü söz sarf etmedim. Onlar bu sözleri sarfediyorsa kötü söz sahibine aittir. Hoş onların tetikçileri de ekranlarda fazlasıyla var. Kişilerle sorun yaşamamış camia ile sorun yaşayacağımız anlamına gelmez. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Alışığım, beni çok da üzmüyor.”

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‘BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR FAVORİMDİ AMA…’

“Beşiktaş doğrudan rakibimiz değil ama kalan 10 maçta istediğimiz sonuçları alıp ligde kalmak istiyoruz. İlk başka kadro kalitesi açısından Beşiktaş ve Başakşehir favorimdi. Fakat o dönemde Fatih hoca bu işin içinde yoktu. Fatih Terim ayrılmasıydı geçen sezonlar çok farklı yerde olurdu Galatasaray. Şimdi tabii Galatasaray’ın rengi değişti. Galatasaray yarın kazanırsa önemli bir şansı olacak. Fenerbahçe’nin de şansı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe savunmasını iyi yapıyor. Rakipleri birbirleri ile oynarken avantajlı olabilir.”

“ÜNAL AYSAL’A DUA ETSİNLER”

“Fatih Terim gelince ligin rengi değişti. Rakipler, Ünal Aysal’a dua etmeli. Fatih Hoca Galatasaray’da kalsaydı. Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde her zaman olurdu. Ne olursa olsun Fenerbahçe de bu yarışın içindedir. Ben yarışın son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum.”