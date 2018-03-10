Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Galatasaray Odeabank 84-78 Eskişehir Basket

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında konuğu Eskişehir Basket'i 84-78 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 8'inci galibiyetini elde ederken, Eskişehir Basket ise 10'uncu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Eskişehir Basket'i 84-78'lik skorla mağlup etti. Aslan bu sonuçla 8. galibiyetini elde ederken Eskişehir Basket, 10. kez parkeden mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Renfroe 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Maçtan sonra konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, “Maç planladığımız gibi gitti. Maçın başında gergindik, bu da akıcılığımıza engel oldu. Farkı açınca biraz konsantrasyon düşüklüğü biraz da kötü müdafaa farkın azalmasına neden oldu. 6 sayının üstünde bir galibiyet almak istiyorduk ama ikili averajda eşit noktadayız, genel averajda ise rakibimizden daha iyiyiz. Süreç ne gösterecek bakacağız. Her maç her top ligimizde çok çetin geçiyor ve çok değerli. Bu ay oynayacağımız Büyükçekmece, Trabzon ve Giresun maçlarına konsantre olacağız” dedi. Cedi Osman`dan kötü haber Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, takımının Los Angeles Clippers ile oynadığı maçta sakatlandı. Cedi Osman'ın son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İlgili Haberi Oku

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak

Galatasaray Odeabank: Summer 14, Hardy 12, Göksenin 7, Hendrix 12, Taylor 11, Ege 2, Preldzic, Renfroe 21, Mehmet, Juskevicius 5

Eskişehir Basket: Caner 6, Ayres 12, Duncan 19, Yunus 3, Baron 11, Berkay 14, Buğrahan 10, Dorukhan, Kravtson

1. periyot: 15-15

Devre: 42-36 (Galatasaray Odeababank)

3. periyot: 68-52 (Galatasaray Odeababank)