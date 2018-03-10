Suudi Arabistan Kralı Salman’dan hediye: Dünyanın en büyük stadyumu

Suudi Arabistan Kralı Salman, Irak'a dünyanın en büyük stadyumunu hediye ediyor. 135 bin kapasiteli stadyumun inşaatına başlanıyor.

SKOR DIŞ HABER – Dünyanın en büyük stadyumu Irak’ta yapılacak. Suudi Arabistan Kralı Salman’ın Irak ile oynanan özel maçı kaybetmeleri durumunda yapacağına söz verdiği stadyum, tam 135 bin seyirci kapasiteli olacak. Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Suudi Arabistan, Rusya’ya gidemeyen Irak’a devasa bir stadyum ile jest yapacak.

SUUDİ ARABİSTAN FUTBOLA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Son dönemde futbola yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Suudi Arabistan, dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg’u ülkede çalışmaya ikna etmişti. Mark Clattenburg, bir maçta ezan okununca maçı durdurması ile gündeme gelmişti.

Irak ile Suudi Arabistan arasında 28 Şubat’ta oynanan dostluk maçı sonrası Suudi Arabistan Kralı Salman, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’ye verdiği sözü yerine getiriyor. Maçta kaybetmeleri durumunda Irak’a stadyum sözü veren Kral Salman, dünyanın en büyük stadyumunu hediye etmeye hazırlanıyor. Irak’ın 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası kolları sıvayan Suudi Arabistan Kralı Salman, 135 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşaatına bir an önce başlanmasını istiyor. Bu stadyum ile, 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi sonrası başlayan iki ülke arasındaki soğukluğu eritmesi planlanıyor.

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Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüştüğünü belirterek “Irak’ı Suudi Arabistan galibiyeti nedeniyle kutlayan Kral Salman, verdiği sözü yerine getireceğini söyledi. Kral Salman, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti. Ekonomik ve kültürel bağların kuvvetlenmesini gerektiğine inanıyor. Irak’a ulusal bir stadyum yaptırmak istediğini ifade etti. Biz de bu teklifi büyük bir memnuniyetle karşıladık” dedi.

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Irak’ta yapılması planlanan yeni stadyum, 135 bin kapasitesi ile dünyanın en büyük stadyumu olacak. Yeni stadyum ayrıca ülkede bulunan en büyük stadyumun iki katından fazla taraftara ev sahipliği yapacak. Irak’taki en büyük stadyum, 65 bin kapasiteli Basra Sports City…