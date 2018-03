Survivor’da Ramazan Turabi kavga etti! Ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

Sembol oyunu ve ödül oyunlarının olduğu Survivor son bölümü yine nefesleri kesti. Art arda mağlubiyet yaşayan gönüllüler kendilerine çıkış yolu arıyor. İletişim oyununda kavga çıktı! Turabi ile Ramazan birbirine girdi. Oyun sırasında sakatlanan Melih, hastaneye götürüldü yürekleri ağza getirdi. Sembol oyununda finale kalan erkekler ve kadınlar yarıştı, oyun soluksuz izlendi. Survivor son bölümde ne oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor son bölümde birleşme partisine erken gitmenin yolunu açan sembol oyunu aynı takımdan isimleri karşı karşıya getirdi. Başarılı performansıyla takdir kazanan yarışmacılar son ikiye kalarak birbirleriyle yarıştı. 10 oyun üst üste kaybeden gönüllüler takımında moraller bir türlü düzelmiyor. Yükselişe geçmek isteyen gönüllüler birliklerinin de bozulmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Galibiyetler sayesinde moralleri yüksek olan all star adası tekrar tekrar kazanarak gönüllülere ağır darbe vurmak istiyor. Survivor sembol oyununu kim kazandı? All star ve gönüllülerin en çok kazanmak istediği ödüllerin başında gelen iletişim oyunu izleyenlerin nefesini keserken, oyun sırasında belinden sakatlanan Melih hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlarda yarışmacılar neler yaşadı, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor son bölümden önemli detaylar…

ALL STAR ADASINDA KONUŞULANLAR

Sahra: Hakan’ın şöyle bir özelliği var. Bunu Merve çok daha iyi bilir. Bizde de adalar birleştikten sonra ben de buna şahit oldu. yenildiğinde çok güzel ve akıllı hamlerle karşısındakini vurup moralini bozmaya çalışır. Aynen, bugün yaptığı gibi. Nihat Doğan’a yaptı, Turabi’ye yaptı. Bu takıma ne düşmanlığı var Hakan’ın? Ben bunu çözemedim.

GÖNÜLLÜLER ADASINDA KONUŞULANLAR

Hakan: Ama yine kazanmaya mecburuz. Bunları ben şey olsun diye söylemiyorum. Belki ben de durumun içinde olacağım ama bizim çıkış yolu bulmamız lazım.

Anıl: Kazanmaktan başka yolumuz var mı? Kazanmanın çıkış yolu yani bizdeki eksik ne? Fiziksel olarak mı hazır değiliz, yoksa gerçekten yetersiz miyiz?

Hakan. Yetersiz olduğumuzu düşünmüyorum.

Anıl: Ben de öyle düşünmüyorum.

Hakan: Yani 10 oyun üst üste nasıl alırlar anlamıyorum.

“10 YILLIK SURVİVOR TARİHİNDE BÖYLESİ YOK!”

Hakan: Bu eleştiri kadar, öz eleştiri! Çaresiziz ama çare de biziz. 10 yıllık Survivor tarihinde böyle bir şey yok herhalde. Bu kadar üst üste kaybeden takım yoktur.

Nevin Yanıt: Öyle bir şey var ki sürekli kaybettiğimiz için şöyle bir şey oluyor “Buyrun işe bu da all star takımının ödülü.” Yapacak bir şey kalmıyor ama tekrarlıyorum ben, burada en son pes edecek kişiyim. Asla pes etmem, benim kendi sporculuk hayatımda da bu vardır. Pes etmediğim için, ben bir şeyleri başardım.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

Alp Kırşan: Kendi adıma söyleyim, Survivor başladığı günden itibaren bu kadar dolu bir yarışma olmadı. Şimdi all star ve gönüllülerdeki durumu öğrenelim. Anıl, gönüllülerde durum nedir?

Anıl: Zor günler yaşıyoruz bu bir gerçek ama bütünlüğümüz bozulmadı. Her güne yeni bir oyun diye çıkıyoruz, şeytanın bacağını kırmak için burdayız.

Ramazan: Kötü günleri gördük, artık iyi günleri bekliyoruz. Umarım o günde yine birlik beraberliğimiz bozulmaz. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz.

Yağmur: Alp bey çok fazla oyun oynadık çok fazla mağlubiyet yaşadık ama bunları unutarak geldik buraya.

Alp Kırşan: Pekala all stara dönemlim Ümit Karan takımdaki durum nedir?

Ümit Karan: Takımın keyfi yerinde, arkadaşlarıma güveniyorum umarım ilk turda gönüllüleri eleriz.

Alp Kırşan: En başta söyleyelim, gönüllüler takımında Funda yok. Funda doktor kontrolünde, bu oyunda yer almayacak. Çünkü gözünde küçük bir sıkıntı var. Bugün kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oynayacak. Bir kadın ve bir erkek kazanacak. Bugün burda kadınlarda ve erkeklerde birinci olanlar bizden sembol kazanacak, bu semboller neye yaracak? Birleşme partisine erkenden katılmayı garanti altına alacak.

SEMBOL OYUNUNDA RAMAZAN VE TURABİ ARASINDA GERGİNLİK

Turabi’nin Ramazan ile karşı karşıya geldiği mücadelenin sonunda yaptığı sevinç gösterisine Ramazan’ın verdiği karşılık ikili arasında tansiyonu yükseltti.

Turabi: Bana mı attın kum torbasını?

Ramazan: Sana attım.

Ramazan: Niye atıyorsun bana kum torbasını?

Turabi: Atarım sen neden bana atıyorsun? Ben sana bir şey mi yaptım?

Ramazan: Hareket yapıyorsun bana.

Turabi: Yaparım sana.

Ramazan: Ben de sana yaparım.

Turabi: Atamazsın bana bir şey!

ERKEKLER SEMBOL OYUNU

Ramazan – Murat Ceylan: Murat Ceylan elendi.

Anıl – Turabi: Anıl Berk elendi.

Hilmicem – Ümit Karan: Hilmicem elendi.

Adem – Nihat Doğan: Adem Kılıççı elendi.

Ramazan – Turabi: Ramazan Kalyoncu elendi.

Ramazan Turabi arasında gerginlik

Nihat Doğan – Ümit Karan: Nihat Doğan elendi.

Son iki erkek yarışmacı Turabi ile Ümit Karan kaldı. Sembol oyunu erkekler finalinde karşı karşıya gelen Ümit Karan Turabi yarışında iki kere kazanan sembol oyunun galibi olacak. İlk oyunda kazanan Turabi, avantajlı duruma geldi. Eğer Ümit Karan ikinci oyunu kazanamazsa sembol yarışında kaybeden taraf olacak.

Turabi ikinci oyunda da kazanınca sembol oyununda haftanın kazanan ismi 2-0’lık sonuçla Turabi oldu.

KADINLAR SEMBOL OYUNU

Merve Aydın – Nevin Yanıt: Merve Aydın elendi.

Sema – İpek: İpek elendi.

Sahra – Yağmur: Sahra elendi.

Damla – Birsen: Birsen elendi.

Nagihan – Nevin Yanıt: Nagihan elendi.

Sema – Yağmur : Sema elendi.

Damla – Nevin Yanıt: Nevin Yanıt elendi.

Kadınlar sembol oyunu finaline Yağmur ile Damla karşı karşıya geldi. İki kere oyunu kazananın sembol sahibi olacağı yarışmada ilk oyunu Damla kazanarak skoru 1-0 yaptı. İkinci oyunda Yağmur kazanarak durumu 1-1 yaptı ve üçüncü oyunun oynamasını sağladı. Üçüncü oyunda da Damla kazanarak, sembolün sahibi oldu.

Sembol oyununda kadınlar ve erkekler dalında Turabi ve Damla Can kazanarak her iki sembolü de all star takımına getirmiş oldu.

TURABİ SEMBOL OYUNU SONRASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Alp Kırşan: Bugünün kazananı Turabi ve Damla’yı tebrik ediyorum. Turabi bugün çok zorlu rakiplerin vardı, seni çok zorladılar ama sen işine odaklıydı ve bugünün kazananı sensin.

Turabi: Bu oyunu çok istiyordum, öncelikle Ümit Karan gibi biriyle yarıştığım için çok mutluyum. Çok güzel oyun çıkardı. Oyunlar benim için çok önemli o yüzden agresif olabiliyorum. Bugün Ramazan ile sürtüştük, suçlu ya da suçsuz aramak istemiyorum. Suçlu ararsak iki tarafta suçlu ya da iki tarafta suçsuz. Empati yapıyorum, ben ne kadar çok istersem karşı taraf da çok istiyor. O yüzden davranışları ona yoruyorum ve ilk adımı ben atmak istiyorum. Özür diliyorum ama bu sadece bu maç için geçerli. Yendiğimde yine istediğim hareketi karşı tarafı aşağılamayacak şekilde yine yapacağım. Bir daha da olmayacağına söz veriyorum bu tür hareketlerin.

ALL STAR – GÖNÜLLÜLER İLETİŞİM OYUNU

Alp Kırşan: Arkadaşlar ödül oyunu için hoş geldiniz. Sizin için çok güzel bir ödülüm var ama önce adalardaki durumları öğrenelim. Nagihan nasılsın?

Nagihan: Biraz durgunum çünkü sembol oyununa gelirken iyidim fakat oyunu kaybedince modum düştü. Fakat takımımdan arkadaşlarım kazandığı için bir nebze sıfırlandı. Şu an normalim diyebilirim.Sema: Valla ben böyle bir takım görmedim. Adı gibi gerçekten all star, 11 galibiyet aldık, 12’ye gidiyoruz. Bugün de iletişim ödülü için burdayız. Zaten iletişim diyince bende akan sular duruyor.

Alp: İletişim oyunlar genelde siniri, stresi yüksek oyunlar oluyor. Hatasız, kazasız, belasız bir mücadele olsun inşallah. Dönelim gönüllülere…

Hakan: Bugün doktor oyunlara dönmem için 10-12 gün daha var dedi bu yüzden bir modum düştü ama umudumuzu yitirmedik takım olarak. Kazanmak istiyoruz, biz sanırım kazanırsak hayranlardan gelen mesajları okuyacağız.

Cumali: Kazanmak için geldik. Kazanacağız. Ya bugün, ya da yarın ama kazanacağız.

Alp Kırşan: Eğer bugün all star takımı kazanırsa arkadaşlarında gelen fotoğraflı mesajları okuyacak. Gönüllüler kazanırsa ise hayranlarından gelen mesajları okuyacak.

MELİH SAKATLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Oynanan iletişim oyunu esnasında parkurda sırtını tahtaya vuran Melih sakatlık yaşadı. Survivor doktoru Metin Kuş’un devreye girmesiyle beraber Melih Özkaya’nın sağlık durumu kontrol altına alındı. Bir süre dinlenmesi gereken Melih Özkaya, bir sıkıntı yaşanmaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Melih Özkaya’nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Murat Ceylan – Anıl: Anıl kazandı.

Damla – Ceylan: Damla kazandı.

Adem Kılıççı – Melih: Melih kazandı.

Nagihan – Nevin Yanıt: Nagihan kazandı.

Hilmicem – Ramazan: Hilmicem kazandı.

Sema -Birsen: Sema kazandı.

Ümit Karan – Cumali: Ümit Karan kazandı.

Merve – İpek: Merve Aydın kazandı.

Nihat Doğan – Anıl: Anıl kazandı.

Merve – Yağmur: Yağmur kazandı.

Ramazan – Murat Ceylan: Murat kazandı.

Sahra – Nevin Yanıt: Sahra kazandı.

Hilmicem – Cumali: Hilmicem kazandı.

Nagihan – Birsen: Nagihan kazandı

All star takımı iletişim oyununu kazandı.

ALL STAR: 10 GÖNÜLLÜLER: 4

Kıran kırana geçen mücadele sonucunda, all star takımı gönüllülere karşı 10’a 4 galip geldi. Böylece arkadaşlarından gelen mesajları okuma şansına eriştiler. Gönüllüler takımı ise art arda 12. yenilgisini alarak all star takımından ağır bir darbe yedi.