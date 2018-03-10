Survivor Romanya’nın olaylı yarışmacısı Kirita kimdir? Türkiye’de hangi takımlarda oynadı?

Survivor Romanya Türkiye oyunlarının kavga anlarında daima başrol oynayan, uzun yıllar Türkiye'de de top koşturmuş Giani Kirita kimdir, hangi takımlarda oynadı merak ediliyor. İşte Survivor all star ile kavga eden Survivor Romanya yarışmacısı, eski futbolcu Kirita hakkında merak edilenler...

Survivor 2018 TV8 ekranlarında fırtına gibi eserken, bu sene birçok yeniliğe de ev sahipliği yapıyor. Acun Ilıcalı’nın yeni açıkladığı kural ile Survivor Türkiye ve Survivor Romanya takımları da birbirleriyle oyunlar oynuyor. Heyecanın hiç eksik olmadığı Survivor Romanya – Türkiye yarışlarında tansiyon da sık sık artıyor. İki takım arasında gerilimin arttığı anlarda başrol oynayan isimlerden biri de Survivor Romanya’da yarışan eski futbolcu Giani Kirita oluyor. Uzun yıllar Türkiye liginde de birçok farklı takımın formasını giymiş olan Kiriti Survivor all star takımından, başta Turabi ile olmak üzere, farklı farklı isimlerle kavga çıkararak gündeme oturdu. Peki özellik Türk futbol severlerin yakında tanıdığı Survivor Romanya yarışmacısı Kirita kimdir? Survivor Kirita Türkiye’de hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor Romanya’nın olaylı yarışmacısı Kirita hakkında merak edilenler…

SURVİVOR ROMANYA YARIŞMACISI KİRİTA KİMDİR? KİRİTA KAÇ YAŞINDA?

3 Mart 1977 doğumlu olan Kirita, 41 yaşında. Romanya’nın Bükreş şehrinde dünyaya gelen Kirita, profesyonel futbol kariyerine Rocar Bucureşti’de başladı.

1997 yılında kiralık olarak oynadığı Dinamo București’ye, ertesi yıl transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Samsunspor, Gaziantepspor,MKE Ankaragücü ve Bursaspor da görev aldı. Son olarak 2012’de Târgu Mureș forması giymiştir.Kirita, 2000 yılında oynanan Polonya ve Romanya maçı ile de ilk kez millî oyuncu oldu.

KİRİTA, SURVİVOR ROMANYA TÜRKİYE KAVGASI İÇİNDEYDİ

Türkiye Romanya yarışında sinirler gerilince iki takım arasında büyük bir kavga yaşandı. Turabi oyunda yenilince deviremediği labutu Rumen takımından bir yarışmacı devirdi. Bu hareketin üzerine Turabi çileden çıktı. Rumen takımındaki yarışmacının yaptığı hareket sonra Turabi, rakibine kum fırlattı.

Bunun üzerine Rumen takımı Turabi ile kavga etti. Oyun sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı “Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” diyerek her iki takımı da uyardı. İşte sinirlerin gerildiği Turabi Kirita kavgasının montajsız görüntüsü…

Türkiye ile Romanya karşı karşıya geldi. Bundan önceki yarışta Romanya, All Star takımına karşı geriden gelerek 10’a 8 kazanmıştı.Bu kez iki takım rövanş maçına çıktı. Ancak All Star takımı daha öncesinde Romanya ile karşılaşmak için Gönüllüler takımına karşı mücadele etti.