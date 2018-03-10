Spor Toto 1. Lig | Ümraniyespor 2-0 Grandmedical Manisaspor

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Grandmedical Manisaspor'u konuk eden Ümraniyespor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligin iddialı ekiplerinen Ümraniyespor maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşirken konuk ekip 15 puanla 17. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor kendi sahasında konuk ettiği Grandmedical Manisaspor’u 2-0 yendi. Ümraniye İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Mehmet Sedef ve 82’nci dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 47’ye yükseltirken, Grandmedical Manisaspor 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar: 7. dakikada Serdar'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Sedef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 53. dakikada İbrahim Akdağ'ın ortasında ceza yayı üzerinde Emircan, Cleyton'a indirdi. Cleyton'un vuruşunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

61. dakikada sağ kanattan Mehmet Sedef'in ortasında penaltı noktası üzerinde Emircan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 82. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'dan döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen İbrahim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

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STAT: Ümraniye İlçe

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Mehmet Kağan Bingül, Murat Temel

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Aaron Appindangoye, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk. 69 Bahadır Taşdelen), Serdar Özbayraktar (Dk. 46 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Merthan Açıl, Andreas Vasilogiannis, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, İlkay Gül, Berk Cambaz, Kağan Miray Bağış, Kemal Temel, Alper Önal (Dk. 58 Ulaş Doğuş Kaya), Asım Hamzaçebi, Akın Açık (Dk. 72 Ömer Atiş), Billal Sebaihi, Ömer Buğdaycı, Furkan Parsak

GOLLER: Dk. 7 Mehmet Sedef, Dk. 82 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Timur, Samet (Ümraniyespor) – Akın, Alper, İlkay (Grandmedical Manisaspor)