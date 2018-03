Sergio Ramos sahayı terk etti, gerçeği Zidane açıkladı!

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid!in kaptanı Sergio Ramos’un, Eibar maçında bir ara sahayı terk edip tekrar geri dönmesinin nedeni belli oldu.

Eibar deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Real Madrid’de, savunma oyuncusu Sergio Ramos 73. dakikada sahadan çıktı.

Hakeme bir şeyler söyledikten sonra doğruca soyunma odası tünelinin yolunu tutan İspanyol futbolcu yaklaşık 5 dakika sonra geri geldi.

Maçtan sonra açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yıldız futbolcunun neden sahadan ayrıldığını açıkladı.

Fransız çalıştırıcı basın toplantısında gülerek “Biraz tuvalete gitmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Típico apretón. / Nature calls.Salir. Entrar. / Out & back in.Vuelta a la carga. / Reload.Gol del equipo. / Team goal.

Y vuelta a casa. / Back home.¡Seguimos! / Let’s keep it up.#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 Mart 2018