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Sergio Ramos sahayı terk etti, gerçeği Zidane açıkladı!

Real Madrid'in Eibar ile oynadığı maç sırasında bir ara sahayı terk eden Sergio Ramos'un tuvaleti geldiği için soyunma odasına gittiği öğrenildi.
19:1910 Mart 2018
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Sergio Ramos sahayı terk etti, gerçeği Zidane açıkladı!

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid!in kaptanı Sergio Ramos’un, Eibar maçında bir ara sahayı terk edip tekrar geri dönmesinin nedeni belli oldu.

Eibar deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Real Madrid’de, savunma oyuncusu Sergio Ramos 73. dakikada sahadan çıktı.

Hakeme bir şeyler söyledikten sonra doğruca soyunma odası tünelinin yolunu tutan İspanyol futbolcu yaklaşık 5 dakika sonra geri geldi.

Maçtan sonra açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yıldız futbolcunun neden sahadan ayrıldığını açıkladı.

Fransız çalıştırıcı basın toplantısında gülerek “Biraz tuvalete gitmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

10 Mart 2018 MAÇ SONUCU: Eibar 1-2 Real Madrid İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında Eibar'a konuk olan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Eibar Real Madrid sergio ramos Zinedine Zidane
Son güncelleme: 19:39 | 10.03.2018
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