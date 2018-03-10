Şenol Güneş: ‘Oyunumuzun karşılığı daha farklı bir skor olmalıydı’

Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ligde ikinci sıraya yerleştiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş oyunu değerlendirdi. Güneş, "Oyunumuzun karşılığı daha farklı bir skor olmalıydı. Sahaya çıkan oyuncular en iyisini yapmak zorunda. Fiziksel ve zihinsel olarak önümüzdeki iki maçtan nasıl çıkacağımıza odaklanacağız. Artık lige döndük" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’ın evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, müsabakayı değerlendirdi. Güneş, “Rakibimiz koşan ve agresif oynayan bir takımdı. Çok pozisyon bulduk. Final paslarındaki tercihlerimiz doğru olsa ve vuruşlarımız daha iyi olsa skor daha farklı olabilirdi. İki takım da iyi niyetle çalıştı. Kalite ve beceri olarak öndeydik. Oyuncularımı kutluyorum. Bizim için iyi bir sonuç.

Beşiktaş Gençlerbirliği: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile devam etti. Vodafone Park'ta Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Puanını 50'ye yükselten siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 53'te Anderson Talisca kaydetti. İlgili Haberi Oku

Oyunumuzun karşılığı daha farklı bir skor olmalıydı. Sahaya çıkan oyuncular en iyisini yapmak zorunda. Fiziksel ve zihinsel olarak önümüzdeki iki maçtan nasıl çıkacağımıza odaklanacağız. Artık lige döndük. Keşke ilk Bayern Münih maçında daha iyi bir sonuçla ayrılabilseydik” ifadelerini kullandı.

Hafta içi oynanacak olan Bayern Münih maçına da değinen Şenol Güneş, “Bayern Münih maçı ile Başakşehir maçının üst üste gelmesi ve 5-0 ile rövanşa çıkacak olmamız işi başka yere taşıdı. Bakalım bu süreçten nasıl çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarımızı Bayern Münih maçı ile bitirince lige döndük. Bayern Münih maçındaki beklentimiz büyük değil” ifadelerini kullandı.

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