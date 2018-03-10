Şampiyonun hikayesi

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen eskrim şampiyonasında bir ilki yaşadık. Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya Türkiye'ye geldi. Bu gururu ise bize 17 yaşındaki Deniz Selin Ünlüdağ yaşattı. Şampiyonada, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek son 16'ya kalmayı başaran Ünlüdağ, Rumen Felicia Jakob'u 15-12 yendi. Deniz Selin, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy'yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen sporcumuz. finalde Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı. Bu sonuçla genç sporcumuz, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti. Deniz Selin Ünlüdağ'ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yarıştığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı ise yarı finalde Rusya'ya 45-42 yenilince üçüncülük maçına çıktı. İtalya'yı 45-36 mağlup eden kılıç ustaları, üçüncülüğü elde etti. Türkiye böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti. 8 yıl önce ilkokulda okurken eskrimle tanıştığını belirten Ünlüdağ'ın hikâyesi de bir hayli ilginç. Sanılanın aksine Deniz, bu spora ailesini zorlayarak kendisi başlamış. İşte sporcumuzun ağzından eskrimle tanışmasının hikâyesi: “Karayip Korsanları filmini çok sevdim. En sevdiğim filmdi. İlkokul dördüncü sınıftayken, okulda bir tanıtım yapıldı. Çok ilgimi çekti. Annemlere baskı kurdum zorla kendimi eskrime başlattırdım…” Okullarda spor etkinliklerinin ne derece önemli olduğuna dair çok güzel bir örnek. Tebrikler Deniz, Nisanur ve Aylin'e… Umarım sizin başarılarınız, diğer gençlerimize de örnek olur…