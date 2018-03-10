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Sahaya giren köpek maçı durdurdu

Sahaya giren köpeği çıkartmak kolay olmadı Kütahya’daki amatör maçta karşılaşmanın oynandığı sırada sahaya giren bir köpek, heyecanlı anların yaşanmasına sebep oldu.
14:2010 Mart 2018
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Kütahya 30 Ağustos Stadı’nda oynanan Çamlıcaspor ve Simavspor arasındaki maçta sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu. Köpeği sahadan çıkartmak için saha görevlisi ve futbolcular adeta seferber oldu. Bu sırada, köpeği sahadan çıkartmak isteyen saha görevlisi ise, köpek saldırısından ani bir refleks ile kurtuldu.

Uzun uğraşlar sonundan köpeğin sahadan ayrılması ile maç kaldığı yerden devam etti. 10 Mart 2018 Sneijder Katar`da şov yaptı Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, El-Gharafa formasıyla Al-Sailiya'yı 3-0 mağlup ettikleri maçta attığı 2 golle geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

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