ÖZET İZLE: Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti izle! İşte BJK’nin attığı gol! Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği !

Haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Beşiktaş Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti. Bol pozisyonlu maçta 1-0 Beşiktaş kazandı. Her anı heyecanlı karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Beşiktaş Gençlerbirliği maç özetini araştırıyor. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti...

Süper Lig 25. haftada Beşiktaş Gençlerbirliği Vodefone Park’ta karşı karşıya geldi. Başakşehir’in kaybetmesinin ardından Beşiktaş için daha önemli hale gelen Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmasını bildi. Beşiktaş 53. dakikada Anderson Talisca’nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geri kalanında pozisyonlar yaşansa da gol atan taraf olmayın karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Her iki takımın da gol pozisyonları bulduğu, seyir zevki yüksek BJK GB maçı önemli anlarını izlemek isteyen futbol severler için Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti ve Beşiktaş’ın attığı golün yer aldığı karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET İZLE

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken, Gençlerbirliği 26 puanda kaldı. Ligde 8 haftadır yenilmeyen Kara Kartal, son 3 maçta 9 puan toplayarak zirve yolunda önemli bir çıkış yakaladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor’a yenilen Başakşehir’i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Şenol Güneş’in takımı ligde bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Akhisarspor’u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri – Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 64 Caner), Talisca (Dk. 81 Oğuzhan), Babel, Negredo (Dk. 74 Love)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf – Ahmet Oğuz, Pogba, Alper (Dk. 59 Khalili), Uğur Çiftçi, Sessengon, Scekic, Milinkovic, Parabia (Dk. 46 Zeki Yavru), Aydın Karabulut (Dk. 68 Manu), Skuletic

SİS ETKİLİ OLDU

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy – Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray’a yöneldi. Marmaray’da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 3 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro'nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba'ya forma şansı tanırken, Manu'nun yerine Aydın Karabulut, Khalili'nin yerine ise Skuletic'e forma verdi.