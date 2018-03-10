Mesut Özil, Mourinho kavgası!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yeni çıkan biyografisi "Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller"de Real Madrid'de oynarken teknik direktör Jose Mourinho ile soyunma odasında ettiği kavgayı anlattı.

Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yeni çıkan biyografisi “Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller”de futbol hayatı ve kariyeriyle ilgili pek çok sırrı açıkladı.

2010-2013 yıllarında Real Madrid forması giyen Mesut, 2012/13 sezonunda Deportivo La Coruna ile oynadıkları La Liga maçının devre arasında hocası Jose Mourinho ile soyunma odasında yaşadıkları kavgayı anlattı.

Gayet iyi oynadıkları maçın ilk yarısını 3-1 önde kapattıklarını belirten Özil, devre arasında Mourinho’nun kendisine “İki güzel pası yeterli sanıyorsun!” diye bağırdığını yazarken kendisinin de hocasına “Ne istiyorsun ya benden?” şeklinde çıkıştığını anlattı.

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‘HARİKAYSAN KENDİN OYNA!’

Portekizli teknik adamın kendisinin taklidini yaparak “İkili mücadelelere böyle giriyorsun işte. Aman canım acımasın. Üstüm kirlenmesin de gerisi önemli değil.” sözleriyle kendisini şiddetli bir şekilde azarladığını kaydeden yıldız futbolcu, daha sonrasındaysa üstündeki formayı çıkarıp attığını ve Mourinho’ya “Bu kadar harikaysan kendin oyna.” dediğini yazdı.

Mesut, bu tepkisinin üzerine tecrübeli teknik adamın verdiği cevabı ise şu satırlarla aktardı: “Mourinho kötü kötü gülüyor sadece. ‘Ah pes mi ediyorsun yani?’ diye soruyor. ‘O kadar korkaksın ki’ diyor keskin bir sesle. Bunu derken sadece birkaç santim uzağımda duruyor. ‘Ne istiyorsun? Güzel, sıcak bir duşun altına girmek mi? Saçlarını şampuanlamak mı? Yalnız kalmak mı? Yoksa takım arkadaşlarına, dışarıdaki taraftarlara ve bana neler yapabileceğini kanıtlamak mı?'”

Yıldız futbolcu, söz konusu mücadelede ikinci yarı başlamadan oyundan çıkarak yerini Kaka’ya bırakmıştı.