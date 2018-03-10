Mesut Bakkal: ‘İşimiz bitmedi, devam edeceğiz’

Medipol Başakşehir'i sahasında 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taraftara teşekkür eden Mesut Bakkal, “Taraftarın isteği, arzusu ve sezon başından bu yana stadın en dolu hali bizi öne itti. Galibiyeti hep beraber kazandık. Taraftarlara teşekkür ediyorum ve haftaya Göztepe maçında da daha kalabalık bekliyorum. Çünkü bu içine girdiğimiz savaşta bizim yanımızda inanılmaz bir etkisi var. Haftaya da, ondan sonraki hafta da bekliyoruz” dedi.

“Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk”

Hafta başından bu yana yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını söyleyen Bakkal, “Özellikle top rakipteyken iyi oynayarak çabuk atağa çıkmak ve öndeki oyuncularımızın bulacağı pozisyonla sonuca gitmeyi düşündük. Ortaya ilerleyen dakikalarda çok güzel olaylar çıktı. Takım adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. İnanılmaz bir mücadele. Geldiğimde de söyledim, ‘Çok iyi bir takımım var' dedim. Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk. Bunu orta sahayı çiftleyerek çözdük ve çok dengeli oynamaya başladık. Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir: 4-1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. Aytemiz Alanyaspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken konuk ekip Başakşehir, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ev sahibi ise kümede kalma yolunda derin bir nefes almış oldu. İlgili Haberi Oku

Onların da keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü çok çabuk cevap verdiler ve 2 haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladılar. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” diye konuştu.

Oyuncusu Emre Akbaba'nın, Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da değerlendiren Bakkal, kendisinin Emre Akbaba'yı değişikliğe giderek alkışlatmayı düşündüğü anda pozisyonun gerçekleştiğini, daha önce değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Abdullah Avcı: `Uzun zamandır böyle bir skor almamıştık` Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, ”Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almamıştık” dedi. İlgili Haberi Oku