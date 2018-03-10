Medipol Başakşehir Adebayor’suz zorlanıyor

Medipol Başakşehir, ligde golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor'dan yoksun çıktığı 3 maçın ikisinde rakiplerine mağlup oldu. Medipol Başakşehir, Adebayor'un oynamadığı maçlarda pozisyon bulmakta zorlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan Emmanuel Adebayor’un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki Adebayor’un eksikliğinde turuncu-lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Medipol Başakşehir`e Beşiktaş maçı öncesi iki büyük şok! Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Aytemiz Alanyaspor karşısında gördükleri kartlar nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Togolu yıldızın oynamadığı 3 karşılaşmanın 2’sini kaybeden Abdullah Avcı’nın takımı, sadece 1 mücadelede galip geldi. 12 golle M.Başakşehir’in en skorer futbolcusu konumunda bulunan Adebayor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında görev almamış ve turuncu-lacivertliler bu müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Golcü futbolcu, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamasına rağmen Medipol Başakşehir, o maçı 4-1 kazanmayı başarmıştı. Son olarak tecrübeli oyuncunun forma giymediği Aytemiz Alanyaspor mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, bunların yanında Adebayor’un bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında süre almadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.