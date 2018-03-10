Manchester United-Liverpool maçındaki hakem kararları tartışma yarattı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool arasında oynanan dev maça hakem kararları damga vurdu. Hakem Craig Pawson'ın Liverpool aleyhine verdiği kararlar tartışma yarattı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’de Manchester United deplasmanına konuk olan Liverpool, sahadan 2-1 yenik ayrılırken tartışmalı pozisyonlar maça damga vurdu.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 3 pozisyonda penaltı beklerken Manchester United’ın gollerini atan Marcus Rashford ve Antonio Valencia’nın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

20 yaşındaki Rashford’un James Milner’a tabanıyla girdiği bir pozisyonda Liverpool tarafı kırmızı kart beklerken genç futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.

14. dakikada attığı golden sonra taraftara koşan Rashford’un bu pozisyonda sarı kartla cezalandırılmaması akıllara 2016 yılında Mata’nın gördüğü kırmızı kartı getirdi. Mata, Arsenal maçında attığı golden sonra taraftarın arasına girdiği için kartla cezalandırılmıştı.

Karşılaşmanın 51. dakikasındaki pozisyonda ise Mohamed Salah’ın ceza sahası içinde Ashley Young tarafından düşürülmesine ‘devam’ kararı veren hakem bir başka tartışmalı karara daha imza atmış oldu.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra Andrew Robertson’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya kale önündeki Valencia eliyle müdahale etti ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Maçın 83. dakikasında ise ceza sahası içinde topla ilerleyen Sadio Mane, Marouane Fellaini tarafından yere düşürüldü ancak hakem Craig Pawson bu pozisyonda da devam kararı verdi. Liverpool Teknik Direktörü Klopp, “Açık bir penaltı kazanmamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son anlarında ise Manchester United savunmacısı Valencia’nın ayağını fazla yukarıya kaldırması sonrası Mane’nin göğsüne tekme attı. Maçın hakemi bu pozisyonda da Ekvadorlu oyuncuyu sarı kartla cezalandırmakla yetindi.

MAÇ SONUCU: Manchester United 2-1 Liverpool İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku