MAÇ SONUCU: Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Zalgirio Arena'da oynanan maçı 78-85 kazanan sarı lacivertliler, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play off’a kalmayı garantiledi. Bu sonuçla rakibinden rövanşı da alan Fenerbahçe Doğuş, galibiyet sayısını 18’e çıkardı. Sarı lacivertliler faul atışından 25’te 25 isabet buldu.

Fenerbahçe Doğuş mücadeleye; Kostas Sloukas, James Nunnally, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.

Melli ve Kalinic'in sayılarıyla maçın başında 4-5 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, hücumda istediği ritmi yakalayamadı ve TV molasına 14-7 geride gitti. (04:53) Çeyreğin geri kalanında Datome, Wanamaker ve Gurduric ile sayılar bulsa da sarı lacivertli ekip, periyodu 24-17 geride tamamladı.

