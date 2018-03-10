MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 2-1 Bursaspor | Spor Toto Süper Lig 25. hafta

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligde kalma yolunda önemli virajı kayıpsız geçti.

SKOR / Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, evinde konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir 3 puan kazandı.

Ev sahibi takım 17. dakikada Umar Aminu’nun attığı golle 1-0 öne geçerken 43. dakikada Adrien Regattin skoru 2-0’a getiren isim oldu.

İkinci yarıda Jires Kembo-Ekoko’nun 48. dakikada attığı golle durumu 2-1 yapan Bursaspor, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayınca Osmanlıspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 24 puana ulaşırken Bursaspor 30 puanda kaldı. Osmanlıspor gelecek hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor’a konuk olurken Bursaspor sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-2 Kasımpaşa | Spor Toto Süper Lig 25. hafta Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Demir Grup Sivasspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada bir puana razı oldu. İlgili Haberi Oku