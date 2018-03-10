MAÇ SONUCU: Manchester United 2-1 Liverpool
İngiltere Premier Lig 30. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Manchester United’a konuk olan Liverpool, 2-1 yenildi ve ikinci sıraya yerleşme fırsatını kaçırdı.
Ev sahibi Manchester United 14. dakikada ve 24. dakikada Marcus Rashford’un ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarının 66. dakikasında Eric Bailly’nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Liverpool’un beraberlik golünü bulma çabaları sonuçsuz kalınca mücadele 2-1 Manchester United’ın üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Liverpool 60 puanda kalırken Manchester United 65 puana ulaştı. Liverpool gelecek hafta sahasında Watford’u ağırlarken Manchester United deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.