MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmemiş oldu.

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