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MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmemiş oldu.
19:5610 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton

SKOR DIŞ HABERLER /  İngiltere Premier Lig 30. haftasında sahasında Brighton’ı konuk eden Everton, mücadeleyi 2-0 kazanırken Cenk Tosun harika bir gol imza attı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmanın 60. dakikasında Gaetan Bong’un kendi kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçerken 76’da Cenk Tosun skoru 2-0’a getiren isim oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız sert bir plaseyle topu üst direkten ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanını 88. dakikasında Wayne Rooney’in kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından gol olmayınca mücadele Everton’ın 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

Öte yandan konuk ekip Brighton’da Anthony Knockaert 80. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Everton puanını 37 yaparken Brighton 34 puanda kaldı. Everton gelecek hafta deplasmanda Stoke City’ye konuk olurken Brighton ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

10 Mart 2018 Wayne Rooney penaltıyı Cenk Tosun`a attırmadı! İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın kaptanı Wayne Rooney, Brighton karşılaşmasında kazanılan penaltıyı Cenk Tosun'a attırmadı. Tecrübeli futbolcu kullandığı penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Brighton Cenk Tosun everton
Son güncelleme: 20:24 | 10.03.2018
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