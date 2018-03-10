MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 30. haftasında sahasında Brighton’ı konuk eden Everton, mücadeleyi 2-0 kazanırken Cenk Tosun harika bir gol imza attı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmanın 60. dakikasında Gaetan Bong’un kendi kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçerken 76’da Cenk Tosun skoru 2-0’a getiren isim oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız sert bir plaseyle topu üst direkten ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanını 88. dakikasında Wayne Rooney’in kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından gol olmayınca mücadele Everton’ın 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
Öte yandan konuk ekip Brighton’da Anthony Knockaert 80. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Everton puanını 37 yaparken Brighton 34 puanda kaldı. Everton gelecek hafta deplasmanda Stoke City’ye konuk olurken Brighton ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.
TOSUN PAŞA! pic.twitter.com/9YuhZOr4Bz
— SKOR (@SozcuSkor) 10 Mart 2018