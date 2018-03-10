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MAÇ SONUCU: Eibar 1-2 Real Madrid

İspanya La Liga 28. hafta karşılaşmasında Eibar'a konuk olan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı.
18:1010 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Eibar 1-2 Real Madrid

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 28. hafta mücadelesinde Eibar ile karşılaşan Real Madrid, deplasmanda 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Mücadelenin 34. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının 50. dakikasında Ivan Ramis ile beraberliği yakalayan Eibar, 84. dakikada Ronaldo’ya engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eibar 39 puanda kalırken Real Madrid puanını 57 yaptı. Real Madrid gelecek hafta sahasında Girona’yı konuk ederken Eibar deplasmanda Levante ile karşılaşacak.

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Eibar Real Madrid
Son güncelleme: 18:13 | 10.03.2018
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