MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-2 Kasımpaşa | Spor Toto Süper Lig 25. hafta
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Medjani (Boye dk. 38), Bjarsmyr, Ziya, N’Dinga, Hakan Arslan, Emre, Bifouma (Cyriac dk. 60), Robinho (Mert Hakan dk. 72), Kone
Yedekler: Rochet, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Saivet, Rybalka, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Etoundi dk. 87), Mbaye, Neumayr, (Ahmed dk.65), Trezeguet, Eduok (Murillo dk. 76)
Yedekler: Eray, Kadem Burak, Etoundi, Hasan, Hakan Demir, Popov, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Kone (dk. 13 ve 86 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Edouk (dk. 18), Mbaye (dk. 90+2) Kasımpaşa
Sarı kartlar: Medjani, Boye (Demir Grup Sivasspor), Neumayr, Sadiku (Kasımpaşa)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Topla hareketlenen Robinho’nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
GOL! 13′ Robinho’nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
17′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma’nın şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma’ya çarparak auta çıktı.
GOL! 18′ Veysel’in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye pasında arka direkte müsait durumda topu ağlara gönderdi. 1-1
22′ Emre’nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Ramazan kurtardı.
45′ Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.
60′ Sol kanattan Ziya’nın ortasında savunma seken topa ceza sahası dışından gelişine sert vuran N’Dinga meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.
71′ Robinho’nun ceza sahası dışından şutu kaleci Ramazan’da kaldı.
74′ Mert Hakan’dan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Kone’nin şutu kaleci Ramazan’ın kucağında kaldı.
79′ Trezeguet’in sol kanattan pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ahmed’in plase vuruşu yandan auta çıktı.
81′ Sol kanattan ceza sahasına giren Mbaye’nin şutu yan ağlarda kaldı.
GOL! 86′ Veysel’in Emre’ye ceza sahasında yaptığı müdahaleye hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı da topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi. 2-1
88′ Sol kanattan Trezeguet’in ortasında ceza sahasında içinde topa iyi yükselen Mbaye’nin kafa vuruşu kaleci Tolgahan’da kaldı.
GOL! 90+2′ Mbaye ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-2