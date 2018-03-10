MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-2 Kasımpaşa | Spor Toto Süper Lig 25. hafta

Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Demir Grup Sivasspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada bir puana razı oldu.

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