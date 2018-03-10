MAÇ SONUCU: Chelsea 2-1 Crystal Palace
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Crystal Palace’ı konuk eden Chelsea, taraftarı önünde 2-1 kazanarak 3 haftadır süren galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.
Maçın 25. dakikasında Willan’ın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, 32. dakikada Martin Kelly’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda konuk ekip Crystal Palace’ın farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken son dakikada Patrick van Aanholt’un attığı gol durumu 2-1’e getirdi ancak maç bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 56 yaparken Crystal Palace 27 puanda kaldı.
Londra ekibi gelecek hafta deplasmanda Burnley’e konuk olurken Crystal Palace ise Huddersfield Town deplasmanına çıkacak.