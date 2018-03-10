MAÇ SONUCU: Chelsea 2-1 Crystal Palace

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Crystal Palace'ı ağırlayan Chelsea, sahasında 2-1 galip geldi ve üç haftadır süren 3 puan hasretine son verdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Crystal Palace’ı konuk eden Chelsea, taraftarı önünde 2-1 kazanarak 3 haftadır süren galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Maçın 25. dakikasında Willan’ın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, 32. dakikada Martin Kelly’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Crystal Palace’ın farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken son dakikada Patrick van Aanholt’un attığı gol durumu 2-1’e getirdi ancak maç bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 56 yaparken Crystal Palace 27 puanda kaldı.

Londra ekibi gelecek hafta deplasmanda Burnley’e konuk olurken Crystal Palace ise Huddersfield Town deplasmanına çıkacak. MAÇ SONUCU: Everton 2-0 Brighton İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Brighton'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun bu haftayı da boş geçmemiş oldu. İlgili Haberi Oku