Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Çaykur Rizespor | Spor Toto 1. Lig 27. hafta

Deplasmanda Boluspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
17:3510 Mart 2018
0
MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Çaykur Rizespor | Spor Toto 1. Lig 27. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 27'inci haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Boluspor: Gökhan, Furkan, Diarra, Renato, Umut, Özgür İleri, İrfan (Akabueze dk. 46), Yusuf Emre (Guido dk. 77), Mustafa Durak, Melih (Santos dk. 66), Poepon

Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Sefa Yılmaz, Ahmethan, Burak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Mauricio, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip, Süleyman (Oğulcan dk. 56), Abdullah Durak (Koray dk. 71), Samudio (Recep dk. 89), Vedat

Yedekler: Kaya, Cihan, Santos, Furkan, Özgür, Ümit, Turgut Doğan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı Kartlar: Mauricio, Vedat (Ç.Rizespor), Mustafa, Poepon, Renato (Boluspor)

Gol: Samudio (dk. 19) (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10′ Topla birlikte ceza sahası içine giren Melih Okutan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

14′ Yusuf Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

GOL! 19′ Topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Uslu'un pasında Segovia'nın şutu ağlara gitti. 0-1

32′ İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu eliyle çeldi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çaykur Rizespor defansı topu uzaklaştırmayı başardı.

53′ Ceza sahası dışından Mustafa Durak'ın sert şutu üst direğe çarparak auta gitti.

78′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

85′ Akabueze'nin kullandığı serbest vuruşta, top önce üst direğe daha sonra kaleciye çarparak kornere gitti.

Etiketler
boluspor Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER