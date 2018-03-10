MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Çaykur Rizespor | Spor Toto 1. Lig 27. hafta
Spor Toto 1. Lig'in 27'inci haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Boluspor: Gökhan, Furkan, Diarra, Renato, Umut, Özgür İleri, İrfan (Akabueze dk. 46), Yusuf Emre (Guido dk. 77), Mustafa Durak, Melih (Santos dk. 66), Poepon
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Sefa Yılmaz, Ahmethan, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Mauricio, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip, Süleyman (Oğulcan dk. 56), Abdullah Durak (Koray dk. 71), Samudio (Recep dk. 89), Vedat
Yedekler: Kaya, Cihan, Santos, Furkan, Özgür, Ümit, Turgut Doğan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı Kartlar: Mauricio, Vedat (Ç.Rizespor), Mustafa, Poepon, Renato (Boluspor)
Gol: Samudio (dk. 19) (Çaykur Rizespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
10′ Topla birlikte ceza sahası içine giren Melih Okutan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.
14′ Yusuf Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
GOL! 19′ Topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Uslu'un pasında Segovia'nın şutu ağlara gitti. 0-1
32′ İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu eliyle çeldi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çaykur Rizespor defansı topu uzaklaştırmayı başardı.
53′ Ceza sahası dışından Mustafa Durak'ın sert şutu üst direğe çarparak auta gitti.
78′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu yan ağlarda kaldı.
85′ Akabueze'nin kullandığı serbest vuruşta, top önce üst direğe daha sonra kaleciye çarparak kornere gitti.