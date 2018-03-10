MAÇ ÖZETİ: Everton Brighton özet izle! Cenk Tosun attığı golü izle!

Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, bu hafta da Brighton'a gol attı. Everton'un Brighton'u 2-0 yendiği maçta Cenk Tosun takımının 2. golünü attı. İşte Cenk Tosun'un Brighton'a attığı golü izlemek isteyenler için Everton Brighton maçı özeti..

Premier Lig 30. hafta maçında Everton Brighton'u konuk etti. Cenk Tosun’un ilk 11’de başladığı maçta güzel oyununu bir de golle süsledi. Bu sezon lige büyük beklentilerle başlayan fakat işler istedikleri gibi gitmeyen Everton’da 3 kazanılması yüzleri güldürdü. Everton Brighton maçı heyecanlı anlarını ve Cenk Tosun’un golünü izlemek isteyen futbol severler için Everton Brighton maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

EVERTON BRİGHTON ÖZETİ! CENK TOSUN’UN GOLÜNÜ İZLE!

CENK TOSUN ATTI, EVERTON BU KEZ KAZANDI

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmanın 60. dakikasında Gaetan Bong'un kendi kalesine attığı golle Everton 1-0 öne geçerken 76'da Cenk Tosun skoru 2-0'a getiren isim oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız sert bir plaseyle topu üst direkten ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanını 88. dakikasında Wayne Rooney'in kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından gol olmayınca mücadele Everton'ın 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

ROONEY PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanını 88. dakikasında Wayne Rooney'in kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından gol olmayınca mücadele Everton'ın 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.