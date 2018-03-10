İrfan Buz: ‘Bizim için çok önemli 3 puandı’

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için çok önemli 3 puandı” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Bizim için olmazsa olmazlardan. 3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi.

Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor'un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 2-1 Bursaspor | Spor Toto Süper Lig 25. hafta Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligde kalma yolunda önemli virajı kayıpsız geçti. İlgili Haberi Oku