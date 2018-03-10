Golü Afrin’e giden asker kardeşine armağan etti
İstanbulspor'un genç golcüsü İbrahim Yılmaz, Altınordu ağlarına gönderdiği golü, Afrin'de vatani görevini yapan asker kardeşi Emirhan Yılmaz'a armağan etti.
Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun İstanbulspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz’ın gol sevinci duygusal anlar yaşattı.
Karşılaşmanın 14.dakikasında fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, yayıncı kuruluşun kamerasına doğru giderek asker selamı verdi. ”Emirhan” diye bağıran İbrahim Yılmaz golü vatani görevini yapan kardeşine armağan etti.
İbrahim Yılmaz’ın kardeşi Emirhan’ın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de görevde olduğu öğrenildi.
Son güncelleme: 12:30 | 10.03.2018