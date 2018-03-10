Gençlerbirliği’nin hasreti 17 seneyi geçti

Teknik Direktörlük koltuğuna Ümit Özat’ın gelmesinin ardından ligde çok iyi bir çıkış yakalaşan ancak son 2 maçında sahadan puansız ayrılan Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 17 seneden uzun süredir kazanamıyor.

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