Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı alarm

Galatasaray’da Mariano, Sofiane Feghouli ve Fernando, bu hafta Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da alınacak sonucun önemi dışında bazı futbolcuların kart görmemeleri de gerekiyor. Çünkü sarı-kırmızılılar, ligin 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mariano, Sofiane Feghouli ve Fernando, yeşil-beyazlılara karşı sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek ve takımını bu önemli müsabakada yalnız bırakacak.