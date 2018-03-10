Everton Brighton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cenk Tosun ilk 11’de!

Geçtiğimiz hafta Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, Premier Lig'te Brighton maçı için sahaya çıkıyor. Everton Brighton maçını haberimizin içerisinde canlı izle linki aracılığıyla izleyebilirsiniz. Everton Brighton maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

Premier Lig 30. hafta maçında Everton Brighton’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü Burnley’e atmasına rağmen sahadan mağlup ayrılmışlardı. Bu hafta Brighton’a karşı hem gol hem de 3 puan isteyen Everton’da kaybedilmesi halinde teknik direktör Sam Allardyce’in koltuğu sallantıya girecek. Futbol severlerin izlemek istediği mücadele için Everton Brighton maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, canlı yayın ekrana gelen Everton Brighton hangi kanalda canlı yayınlanacak, Everton’da Cenk Tosun ilk 11 başlayacak mı? İşte, Everton Brighton canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

EVERTON BRİGHTON MAÇI CANLI İZLE