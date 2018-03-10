Eda Tuğsuz, Avrupa Atmalar Kupası’nda U23 şampiyonluğuna ulaştı

Portekiz'in Leiria kentinde devam eden 18. Avrupa Atmalar Kupası'nda mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz kadınlar U23 cirit atma kategorisinde 60.92 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Bu yıl 18’incisi organize edilen Avrupa Atmalar Kış Kupası, Portekiz’in Leiria kentinde bugün başladı. İki gün sürecek olan kupaya 39 ülkeden 291 atlet katılım gösterirken Türkiye’yi 17 atlet temsil edecek. İlk gün müsabakalarında piste çıkan milli atlet Eda Tuğsuz, kariyerine bir madalya daha ekledi ve Avrupa Atmalar Kupası’nda cirit atmada U23 şampiyonluğuna ulaştı.

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2017’de Yılın Kadın Atleti seçilen dünya beşincisi Eda Tuğsuz, yeni sezondaki ilk Uluslararası yarışından altın madalya çıkardı. Eda, Polonya’nın Leiria kentindeki Avrupa Atmalar Kupası’nda U23 kategorisinde birinciliği açık farkla kazandı.

Geçtiğimiz yıl aynı kupada az farkla ikinci olan Eda Tuğsuz, bu kez adeta rakipsiz olarak yarıştı. Müsabakada 60 metreyi geçen tek isim olan Eda, son hakkındaki 60.92’lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Yarışmada ikinci olan Belaruslu Anna Tarasiuk 56.48 yapabildi.

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