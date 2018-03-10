Cenk Tosun için ‘fiyasko’ açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, İngiliz basınına açıklamalarda bulunurken, devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'a değindi ve milli yıldızın, transfer fiyaskosu olmadığını söyledi.

Sam Allardyce açıklaması İngiliz basınında, “Cenk Tosun, Everton için bir transfer fiyaskosu değil, Sam bunda ısrar ediyor” sözleriyle yer aldı.

Allardyce ise konu hakkında, “Cenk’in üstünde şu anda biraz fazla baskı var. Eğer oyununa odaklanır ve iyi olduğu noktalara konsantre olmaya devam ederse, oyuncularımızdan kaliteli paslar alıp sonuca gidebilir” dedi.

Cenk’in gol attığı maçta yenilmelerinin şanssızlık olduğuna da değinen Allardyce, “Yazık oldu çünkü ondan beklediğimiz golü atmıştı. Daha iyi olduğunu gösteren bir performanstı, tabii bize mutluluk verdi. Çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. Umarım kendini geliştirmeye ve gollerine devam edecektir” sözlerini kullandı.

Ali Şen: Cenk Tosun yanlış lige gitti Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulunan Ali Şen, Milli futbolcunun yanlış lig tercihi yaptığını söyledi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini de değerlendiren Ali Şen, Ali Koç'u desteklediğini belirtti. İlgili Haberi Oku