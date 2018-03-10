Cedi Osman’dan kötü haber
SKOR DIŞ HABER – NBA’de Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’a 116-102 mağlup oldu. Cleveland Cavaliers’ta forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, sakatlık geçirdiği karşılaşmayı tamamlayamadı. Mücadelede 11 dakika sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı kaydetti.
Sakatlığının ardından konuşan Cedi Osman “Maçta koşmaya çalışırken kasığımdan gelen bir ses duydum. Yaşadığım acı nedeniyle koşmakta zorluk çekmeye başladım. Bacağımdaki ağrı yürümek için ayağımı kaldırdığımda bile devam ediyor” dedi. Cleveland Cavaliers doktorları tarafından Cedi Osman’a yapılacak kontrollerin ardından Milli futbolcunun tedavi süresi ve sakatlığı hakkında detaylı açıklama yapılacak.
NBA’de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Chicago Bulls 83-99 Detroit Pistons
Atlanta Hawks 87-112 Indiana Pacers
Houston Rockets 105-108 Totonto Raptors
Utah Jazz 95-78 Memphis Grizzlies
New York Knicks 112-120 Millwaukee Bucks
Washington Wizards 116-97 New Orleans Pelicans
Los Angeles Lakers 116-125 Denver Nuggets
Golden State Warriors 108-125 Portland Trail Blazers
Orlando Magic 88-94 Sacramento Kings