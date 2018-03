CANLI YAYIN: Manchester United Liverpol maçı canlı izle! (S SPORT CANLI YAYIN)

Sezona büyük umutlarla başlayıp, hayal kırıklılığına uğrayan Manchester United Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Manchester United Liverpool maçı Türkiye’de de canlı yayınlanacak. İngiltere’de haftanın maçı olan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester United Liverpool maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene çıkış göstermiş olsalar da Guardiola önderliğindeki Manchester City’nin gölgesinde kalan Liverpol ile Manchester United’in artık şampiyonluk umutları kalmadı gibi. Premier Lig’de 2. ve 3. sıradaki iki takım karşılaşacağı Manchester United Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve dev maça dair merak edilen her şey…

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Manchester United sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Bugün TSİ 15.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı Craig Pawson yönetecek. Manchester United-Liverpool maçı S Sport’tan canlı izlenebilecek.

After Liverpool fail to clear a dangerous #MUFC attack in their penalty area, Rashford sweeps home past Karius for his second of the afternoon! #MUNLIV pic.twitter.com/8URNDfOUzM

— Manchester United (@ManUtd) 10 Mart 2018