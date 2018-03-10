CANLI YAYIN: Manchester United Liverpol maçı canlı izle! (S SPORT CANLI YAYIN)

Premier Lig'de 30. hafta Manchester United Liverpool maçı ile devam ediyor. Manchester United Liverpool maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde canlı izle linki yer alıyor. Peki Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? İşte dev mücadele hakkında merak edilen her şey...

Sezona büyük umutlarla başlayıp, hayal kırıklılığına uğrayan Manchester United Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Manchester United Liverpool maçı Türkiye’de de canlı yayınlanacak. İngiltere’de haftanın maçı olan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester United Liverpool maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene çıkış göstermiş olsalar da Guardiola önderliğindeki Manchester City’nin gölgesinde kalan Liverpol ile Manchester United’in artık şampiyonluk umutları kalmadı gibi. Premier Lig’de 2. ve 3. sıradaki iki takım karşılaşacağı Manchester United Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve dev maça dair merak edilen her şey…

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Manchester United sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Bugün TSİ 15.30’da Old Trafford’ta oynanacak maçı Craig Pawson yönetecek. Manchester United-Liverpool maçı S Sport’tan canlı izlenebilecek.

After Liverpool fail to clear a dangerous #MUFC attack in their penalty area, Rashford sweeps home past Karius for his second of the afternoon! #MUNLIV pic.twitter.com/8URNDfOUzM — Manchester United (@ManUtd) 10 Mart 2018

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

İKİNCİLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Manchester City’nin ligde şampiyonluk yarışında rakipsiz kaldığı bu sezonda Manchester United ve Liverpool 2. olmak için mücadele ediyor. Manchester United 62 puanla 2. sırada yer alırken, 60 puanla Liverpool ise 3. sırada bulunuyor.