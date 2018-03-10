CANLI YAYIN: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)
Süper Lig’te yükselişte olan iki takım Beşiktaş Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Son iki hafta kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Ankara temsilcisi karşısında da 3 puan alarak hem başlattığı seriyi devam ettirmek hem de Alanyaspor’a karşı kaybeden Başakşehir ile puanları eşitlemek için kazanmak istiyor. Türkiye Kupası maçında aralarında tartışma çıkan Ümit Özat ile Şenol Güneş’te olaylı maçında ardından tekrar karşı karşıya geliyor. Ümit Özat’ın takımın başına geçmesinden sonra 10 boyunca kaybetmeyen, fakat geçtiğimiz hafta yenilen Gençlerbirliği, Vodefone Park’tan eli boş ayrılmak istemiyor. Statta tribünler dolması beklenirken, karşılaşmayı Dolmabahçe’den takip edemeyecek taraftarlar ise Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izlemek için arama motorları üzerinden Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle aramalara başladı. Pepe ve Quaresma gibi önemli yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte BJK GB maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Milinkovic, Aydın, Jailton, Sessegnon, Skuletic
Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 25. hafta Gençlerbirliği maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/JhxHiSx5tg
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Mart 2018
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 19.00'da Vodafone Park Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş karşısında kadromuz: pic.twitter.com/BxqVKQuZJH
— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Mart 2018
ÜMİT ÖZAT’TAN CESUR İLK 11
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, takımınındaki iki önemli stoper eksiğine rağmen sahaya 5 ofansif oyuncu ile çıkacağı açıkladı.
BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK'TA YENİLMİYOR
Kara Kartal, Vodafone Park’ta bu sezon oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe’de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Maç öncesi #Beşiktaş pic.twitter.com/AKFg9eWx3O
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Mart 2018
BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI
Siyah-Beyazlılar’da 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.
BJK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Beşiktaş Gençlerbirliği maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BEŞİKTAŞLI ATINÇ AMELİYAT OLACAK
Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek. Atınç Nukan'a ön çapraz bağ yenilemesi uygulanacağı bildirildi.
İSTANBUL’DAKİ SİS ETKİLİ OLDU
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy – Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray’a yöneldi. Marmaray’da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.