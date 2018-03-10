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CANLI YAYIN: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

Süper Lig 25. hafta kritik Beşiktaş Gençlerbirliği ile devam ediyor. Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izlemek için haberimizin içerisindeki linke tıklayarak canlı yayına ulaşabilirsiniz. İşte BJK Gençlerbirliği canlı izle ekranı, Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…
18:0610 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

Süper Lig’te yükselişte olan iki takım Beşiktaş Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Son iki hafta kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Ankara temsilcisi karşısında da 3 puan alarak hem başlattığı seriyi devam ettirmek hem de Alanyaspor’a karşı kaybeden Başakşehir ile puanları eşitlemek için kazanmak istiyor. Türkiye Kupası maçında aralarında tartışma çıkan Ümit Özat ile Şenol Güneş’te olaylı maçında ardından tekrar karşı karşıya geliyor. Ümit Özat’ın takımın başına geçmesinden sonra 10 boyunca kaybetmeyen, fakat geçtiğimiz hafta yenilen Gençlerbirliği, Vodefone Park’tan eli boş ayrılmak istemiyor. Statta tribünler dolması beklenirken, karşılaşmayı Dolmabahçe’den takip edemeyecek taraftarlar ise Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izlemek için arama motorları üzerinden Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle aramalara başladı. Pepe ve Quaresma gibi önemli yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte BJK GB maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11

BeşiktaşFabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Milinkovic, Aydın, Jailton, Sessegnon, Skuletic

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 19.00'da Vodafone Park Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

ÜMİT ÖZAT’TAN CESUR İLK 11

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, takımınındaki iki önemli stoper eksiğine rağmen sahaya 5 ofansif oyuncu ile çıkacağı açıkladı.

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK'TA YENİLMİYOR

Kara Kartal, Vodafone Park’ta bu sezon oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe’de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI

Siyah-Beyazlılar’da 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

BJK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Beşiktaş Gençlerbirliği maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

BEŞİKTAŞLI ATINÇ AMELİYAT OLACAK

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek. Atınç Nukan'a ön çapraz bağ yenilemesi uygulanacağı bildirildi.

İSTANBUL’DAKİ SİS ETKİLİ OLDU

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy – Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray’a yöneldi. Marmaray’da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.

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Son güncelleme: 20:18 | 10.03.2018
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