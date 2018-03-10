CANLI YAYIN: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

Süper Lig 25. hafta kritik Beşiktaş Gençlerbirliği ile devam ediyor. Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izlemek için haberimizin içerisindeki linke tıklayarak canlı yayına ulaşabilirsiniz. İşte BJK Gençlerbirliği canlı izle ekranı, Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig’te yükselişte olan iki takım Beşiktaş Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Son iki hafta kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Ankara temsilcisi karşısında da 3 puan alarak hem başlattığı seriyi devam ettirmek hem de Alanyaspor’a karşı kaybeden Başakşehir ile puanları eşitlemek için kazanmak istiyor. Türkiye Kupası maçında aralarında tartışma çıkan Ümit Özat ile Şenol Güneş’te olaylı maçında ardından tekrar karşı karşıya geliyor. Ümit Özat’ın takımın başına geçmesinden sonra 10 boyunca kaybetmeyen, fakat geçtiğimiz hafta yenilen Gençlerbirliği, Vodefone Park’tan eli boş ayrılmak istemiyor. Statta tribünler dolması beklenirken, karşılaşmayı Dolmabahçe’den takip edemeyecek taraftarlar ise Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izlemek için arama motorları üzerinden Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle aramalara başladı. Pepe ve Quaresma gibi önemli yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte BJK GB maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Milinkovic, Aydın, Jailton, Sessegnon, Skuletic

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 25. hafta Gençlerbirliği maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/JhxHiSx5tg — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Mart 2018

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 19.00'da Vodafone Park Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş karşısında kadromuz: pic.twitter.com/BxqVKQuZJH — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Mart 2018

ÜMİT ÖZAT’TAN CESUR İLK 11

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, takımınındaki iki önemli stoper eksiğine rağmen sahaya 5 ofansif oyuncu ile çıkacağı açıkladı.

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK'TA YENİLMİYOR

Kara Kartal, Vodafone Park’ta bu sezon oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe’de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI

Siyah-Beyazlılar’da 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

BJK GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Beşiktaş Gençlerbirliği maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

BEŞİKTAŞLI ATINÇ AMELİYAT OLACAK

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek. Atınç Nukan'a ön çapraz bağ yenilemesi uygulanacağı bildirildi.

İSTANBUL’DAKİ SİS ETKİLİ OLDU

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy – Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray’a yöneldi. Marmaray’da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.