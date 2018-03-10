Beşiktaş’ın Vodafone Park büyüsü! 32 maçtır yenilmiyorlar

Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetle ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş, Vodafone Park’taki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kartal yeni stadında oynadığı 32 lig maçında da yenilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, Başakşehir'i geride bıraktı ve ligde 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Beşiktaş bu sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Vodafone Park'taki ilk maçına 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor karşısında çıkan ve o günden bu yana tam 32 lig maçında taraftarı önünde boy gösteren Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine hiç yenilmedi.

Şenol Güneş'in öğrencileri iç sahadaki lig maçlarında 7 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 25 maçta da rakiplerine puan şansı tanımadı.

Beşiktaş`ın müthiş yükselişi! 3 haftada 2 sıra yükseldi Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 50'ye yükseltti ve averajla 2. sıraya kuruldu. İlgili Haberi Oku

TEK MAĞLUBİYET TÜRKİYE KUPASI’NDA

Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarında rakiplerine galibiyet şansı vermeyen Beşiktaş, aynı performansı Avrupa maçlarında da gösterdi. Yeni evinde bugüne kadar 6'sı Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 kez maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 5 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılar Vodafone Park'taki tek yenilgisini ise 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında aldı. Beşiktaş, bu maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, yeni stadı açıldığı günden bu yana oynadığı 8 Türkiye Kupası karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Vodafone Park'ın açılmasından önce farklı statlarda oynanan son 7 iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini de 39 maça çıkarmış oldu.

Gençlerbirliği`nin hasreti 17 seneyi geçti Teknik Direktörlük koltuğuna Ümit Özat'ın gelmesinin ardından ligde çok iyi bir çıkış yakalaşan ancak son 2 maçında sahadan puansız ayrılan Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 17 seneden uzun süredir kazanamıyor. İlgili Haberi Oku